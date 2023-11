Det melder Natur og Ungdom i ei pressemelding

Politiet ba tidligere i høst om påtaleunnlatelse, men statsadvokaten har valgt å bøtelegge aksjonistene.

– Det er knusende at unge samiske aksjonister blir straffet, mens staten som har begått menneskebrudd i over to år fremdeles går fri. Det sier artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun er blant de som nå har fått ei bot for å ikke fjerne seg da politiet bad henne om det.

– Staten valgte heller å dysse ned protesten vår, enn å ta ansvar for å stanse menneskerettighetsbruddet. Jeg nekter å akseptere en bot for dette, sier Isaken.

NRK forklarer Hva sier Fosen-dommen? Hva sier Fosen-dommen? 11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at statens vedtak om å tillate drift av vindkraftverk på Fosen i Trøndelag, var ugyldig. Hva sier Fosen-dommen? Høyesterett mener vindkraftutbyggingen vil ha vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen. Dette er brudd på menneskerettighetene. Høyesterett har ikke tatt stilling til om de omstridte vindmøllene må rives. Hva sier Fosen-dommen? Truer eksistensen Da Frostating lagmannsrett behandlet Fosen-saken i 2020 sa den: «En isolert vurdering tilsier etter lagmannsrettens oppfatning av vindkraftverk på Storheia og Haraheia vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen.» Høyesterett slo fast: «Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.» Hva sier Fosen-dommen? Samlet effekt Høyesterett mener inngrepet må ses i sammenheng både tidligere og planlagte tiltak: «Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse». Hva sier Fosen-dommen? «Spekulativt» Høyesterett viser til lagmannsrettens syn om at reinen vil unnvike vindkraftverkene som er utbygd på Fosen: «Etter lagmannsrettens syn vil det videre være «spekulativt» å legge til grunn av reinen vil venne seg til vindkraftverkene og senere ta områdene i bruk til beite.» Hva sier Fosen-dommen? Det «grønne skiftet» Høyesterett mener hensynet til «grønt skifte» og økt fornybar energiproduksjon, ikke kan veies opp mot reindriftens rett til kultur- og næringsutøvelse: Hensynet til «det grønne skiftet» kunne vært ivaretatt ved å velge andre mindre inngripende utbyggingsalternativer, mener Høyesterett. Hva sier Fosen-dommen? Redusert reintall Høyesterett mener inngrepet gir vesentlig negativ effekt på økonomien: «Utbyggingen vil på lengre sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.» Hva sier Fosen-dommen? Usikkert med fóring Lagmannsretten mente vinterfóring av reinen kunne være en løsning. Høyesterett mener derimot at slik fóring i om lag 90 dager hver vinter, avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift: «Slik saken er opplyst for Høyesterett, fremstår det videre som usikkert om et slikt opplegg er forenlig med reineiernes rett til å utøve sin kultur.» Forrige kort Neste kort

Markerte 500 dager

Det var i forbindelse med at det hadde gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at to av vindkraftverkene på Fosen i Trøndelag strider med urfolks rettigheter. Vindturbinene står i et område som er blitt brukt av reindriftsnæringa i området.

Ida Helene Benonisen nekter å betale boten hun har fått av statsadvokaten i Oslo. Foto: Marie Sjøvold / Buskerud Kunstsenter

Regjeringa har siden dommen kom jobba med å finne en løsning på hvordan dommen skal etterleves uten å måtte rive turbinene til flere milliarder kroner.

Aksjonistene satt inne i Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire dager før de ble båret ut av politiet.

– Vi gikk inn i OED fordi staten har svikta Fosen-samene. Det er merkelig at staten kan bryte menneskerettigheter uten å få konsekvenser for det, mens vi som sier ifra blir straffa. Jeg aksepterer derfor ikke boten, sier Ida Helene Benonisen.

Det er samlet inn flere hundre tusen kroner til et fond som skal betale for bøter og juridisk hjelp ksjonistene eventuelt måtte trenge.

– Jeg kommer i hvert fall ikke til å hente ut penger fra dette fondet for å betale min bot fordi den skal jeg ikke betale, sier Benonisen.

Ønska påtaleunnlatelse

Statsadvokaten i Oslo ønsker ikke å opplyse hvor store bøtene de har gitt til aksjonistene er. De ønsker heller ikke å si hvor mange som er bøtelagt.

I oktober bad politiet om at de 28 aksjonistene de fjerna fra departementet i februar måtte slippe å få bøter.

– Vi har vurdert reaksjonsmønsteret annerledes. Vi mener det er grunnlag for å utstede en bot, sier statsadvokat Irlen Irgens ved Oslo statsadvokatembeter.

Hun blir ikke overraska dersom mange av aksjonistene ikke vedtar bøtene de nå har fått.

– Da blir det domstolen som får ta stilling til dette etter hvert, sier Irgens.