Det melder Natur og Ungdom i ei pressemelding

Politiet ba tidligere i høst om påtaleunnlatelse, men statsadvokaten har valgt å bøtelegge aksjonistene.

– Det er knusende at unge samiske aksjonister blir straffet, mens staten som har begått menneskebrudd i over to år fremdeles går fri. Det sier artist og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun er blant de som nå har fått ei bot for å ikke fjerne seg da politiet bad henne om det.

– Staten valgte heller å dysse ned protesten vår, enn å ta ansvar for å stanse menneskerettighetsbruddet. Jeg nekter å akseptere en bot for dette, sier Isaken.

Markerte 500 dager

Det var i forbindelse med at det hadde gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at to av vindkraftverkene på Fosen i Trøndelag strider med urfolks rettigheter. Vindturbinene står i et område som er blitt brukt av reindriftsnæringa i området.

Regjeringa har siden dommen kom jobba med å finne en løsning på hvordan dommen skal etterleves uten å måtte rive turbinene.