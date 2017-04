Nasjonal Transportplan satser på Trønderbanen

– Trønderbanen skal elektrifiseres og det skal jobbes videre med dobbeltsporet mellom Ranheim og Hommelvik, slik kan vi få et flytog mellom Trondheim og Stjørdal, sier kommunalråd, Jon Gunnes (V).

Alt som Venstre har planlagt legges frem i den nasjonale transportplanen nå på onsdag og så skal det finansieres gjennom statsbudsjettet.

5 millioner passasjerer

Jon Gunnes (V) forteller at Nasjonal transportplan satser offensivt på Trønderbanen. Foto: Presse

Økningen av passasjerer på Trønderbanen var i fjor på 7,5 prosent. Det tilsvarer 88.000 flere passasjerer. Det er det høyeste antallet passasjerer målt noen gang på togstrekninga. Med elektrifisering og dobbeltspor tror Gunnes at talle vil stige enda mer.

– Passasjerantallet for Trønderbanen vil øke kraftig. I dag ligger det på rundt 1,2 millioner. Dersom vi får bygd ut banen med flytog og kvartersavganger, vil den få et potensial på opp til 5 millioner, sier han.

Stor miljøeffekt

Gunnes håper at utbyggingen vil føre til mindre biltrafikk på strekninga.

– Det vil også gi oss en sammenhengende kollektivåre mellom de to administrasjonsplassene Trondheim og Steinkjer, det vil også bli en fin avlastning for veien. Dette vil ha mye å si for miljøet, sier Gunnes.

Han mener at det politiske miljøet i Trøndelag må stå for å sikre at finansieringen kommer på plass.

– Den nasjonale transportplanen er en tolvårsplan som må bli vedtatt hvert år i statsbudsjettet, vi må få den inn på finansieringsplanen hurtigst mulig. Derfor er det viktig å få representanter fra Trøndelag inn på Stortinget som vil jobbe for denne saken, sier han.