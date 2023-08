Er du heldig kan du få med deg supermånen i kveld

– For de som er så heldige å få se en supermåne nær horisonten, så vil nok månen virke veldig imponerende. Vi kan si at den ruller over horisonten, forteller Tor Einar Aslesen.

Han er pressekontakt for Norsk astronomisk selskap.

Og har du været på din side, kan du ifølge han «se månen slik som Munch malte den» tirsdag kveld. Da er det nemlig supermåne.

– En supermåne er rett og slett når en fullmåne treffer samtidig som månen er i sitt mest jordnære punkt i banen, forteller Aslesen.

Lyser sterkere enn vanlig

Under en supermåne, tar månen opp omkring sju prosent mer plass på himmelen enn normalt, skriver Illustrert Vitenskap. I tillegg lyser månen mye sterkere som supermåne enn det den gjør vanligvis.

– Månens bane vil vanligvis være 405 tusen kilometer borte. Mens når den er nærmest jorda, vil den være 340 tusen kilometer borte.

En såkalt supermåne inntreffer en til tre ganger i året, og skulle du ikke få med deg tirsdagens supermåne er det ikke lenge til neste gang muligheten er der. I august er det nemlig to supermåner.

Den første tirsdag 1. august, og den andre 31. august.

Slik så det ut ved en tidligere anledning da en fullmåne viste seg over Trondheim i 2018. Foto: Morten Andersen / NRK

Avhengig av været

Men som med mange andre ting, så er man også her avhengig av fint vær for å kunne få et godt inntrykk av fenomenet.

Månen står opp rundt klokken 22.30 i Sør-Norge og litt over klokken 23 i Midt-Norge.

Til de som vil få med seg fenomenet, så har Aslesen en klar oppfordring.

– Den beste observasjonen er hvis man er så heldig å ha klarvær, og befinner seg ved sjøen. Da er den alltid veldig fin. Den vil være maksimalt fem grader over horisonten, noe som ikke er så veldig mye. Men den er veldig fin om man får se den.

Ifølge Aslesen spiller også høyden over horisonten inn på hvor stor månen vil virke

– Når månen er nær horisonten, enten den er supermåne eller ikke, så vil den alltid virke større.

Supermåne over Trondheim 27. april 2021. Foto: Jørgen Leangen. Du trenger javascript for å se video.