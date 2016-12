Når er det greit å si god jul?

– Jeg mener det er greit å si god jul når som helst, hvis man mener det. Både lenge før, like før og i jula, men selvfølgelig ikke i sommerferien.

Det sier professor emeritus i sosialpsykologi ved NTNU, Arnulf Kolstad. Han mener det viktigste ikke er når man sier det, men om man mener det.

– Hvis man mener andre skal ha det godt i juletidene, så bør man gi uttrykk for det. Det er bedre å si det fordi man virkelig ønsker at andre skal ha en god jul, enn å bare si det fordi det hører med.

På ville veier

Noen synes det er best å vente til etter fjerde søndag i advent eller kanskje helt til jula ringes inn, mens andre starter tidlig i desember. Det er stor forskjell på folk sier Kolstad, men å følge bestemte regler mener han blir feil.

Du kan ønske andre ei god jul når som helst, mener professor emeritus i sosialpsykologi, Arnulf Kolstad. Foto: NRK

– I noen miljøer og på noen steder så finnes det nok regler, men de bør i min mening avskaffes og erstattes med ideen om at vi ønsker god jul når vi mener at andre skal ha det godt i denne tiden av året.

– Hvis man skal begynne å innføre kjøreregler for jula og ønske om god jul, da mener jeg man er på ville veier.

Han mener det heller ikke er noe i veien for å ønske folk som ikke feirer jul en god jul.

– For «god jul» betyr at man ønsker andre gode dager, i det vi i vårt land kaller juletider. Det bør ingen ta seg nær av.

«God jul» bør brukes til de man kjenner

Når det kommer til å ønske andre et godt nyttår, mener han det samme gjelder der også. Når man treffer folk for siste gang før nyttår eller jul, spiller også inn.

– En jeg treffer 20. desember og jeg vet jeg ikke vil treffe før nyttår, vil jeg ikke ha noen problemer med å si godt nyttår til. En jeg treffer regelmessig frem til nyttår, vil jeg nok vente med det til nyttårsaften, sier han.

Han påpeker at det viktigste er å mene det man sier, og forteller at han ikke er begeistret for at betjening i butikker ønsker ham ei god jul.

– For det virker som de har blitt opplært til å si det, ikke at de virkelig mener det. Jeg synes god jul fortrinnsvis bør brukes overfor mennesker man kjenner. Da gir det mening for meg, ellers blir det bare en floskel.

– Men her er vi nok litt forskjellige, legger han til.