– Barnevernet har så mye makt. De er nødt til å gjøre jobben sin slik de skal. Det er alvorlig.

Det sier mor til tre mindreårige barna.

To personer er anmeldt.

De jobber i Indre Namdal barnevernstjeneste, som dekker fem trønderske kommuner.

En av dem er anmeldt for uriktig forklaring i Namdal tingrett etter et akuttvedtak, der tre barn ble hentet ut fra hjemmet sitt. Den andre ansatte er anmeldt for ikke å ha vist vilje til å undersøke hva som faktisk skjedde.

– Saken er anmeldt for å få rettferdighet og bli hørt.

Det sier mor til barna.

Lekene i verandakassen får ligge i fred. Ei tom barnevogn står på gårdsplassen.

FRAMTIDA AVGJØRES I HØST: Mora vil ha en rettferdig behandling. Hun risikerer å miste omsorgen for tre barn i høst. Foto: Rita Kleven

Barnevernet bedt om å vente

Hun forteller om det som skjedde da barnevernet kom på uanmeldt hjemmebesøk.

Det endte dramatisk.

Tre ansatte fra barnevernet ringte på. Hun ville bare ha faren sin til stede før hun slapp dem inn. Det er en rett alle har ved slike hjemmebesøk.

– Hvor tydelig var det at du ønsket å ha faren din der?

– Det ble gjort tydelig. Både muntlig og i ei tekstmelding fra advokaten min.

For advokaten sendte SMS til den anmeldte.

«Mor ønsker at faren skal være til stede når vi kommer. Han er på tur heim».

Men i Namdal tingrett sa den anmeldte at hun ikke oppdaget tekstmeldinga fra advokaten. Hun sa at hun ikke forsto at det ble ringt etter morfaren til de tre barna.

SPRIKENDE FORKLARINGER: Tre ansatte i barnevernet forklarer seg ulikt om det som skjedde. En av dem er anmeldt for uriktig forklaring her i Namdal tingrett. Foto: NRK

Hentet barna med hjelp fra politiet

Barnevernet ventet ikke. De dro fra stedet. Dagen etter kom barnevernet tilbake sammen med politiet.

Barna ble tatt med. Det ble ikke noe av hjemmebesøket.

– Hvordan opplever du det som skjedde?

– Det er et stort overgrep. Vi skulle fått mulighet til å slippe dem inn, men med en trygghetsperson til stede. For å ha noen der som kan være vitne og en trygghet for å beholde roen, sier mor til barna.

I loggen som er skrevet fra barnevernet etterpå, får mor ros.

«Mor er tydelig preget, men forholder seg meget rolig. Hun forklarer barna på en god måte at de må bli med oss og opptrer eksemplarisk overfor barna sine».

Anmeldt for å snakke usant i retten

Forklaringen til tre ansatte i barnevernet spriker i Namdal tingrett om det som skjedde da tre mindreårige barn ble hentet.

To av de ansatte gir en forklaring som samsvarer med det mor sier.

ADVOKAT KRITISK: Advokat Leif Strøm sier det er et stort steg å anmelde en ansatt i barnevernet. De så ingen annen mulighet. Han mener den ansatte snakket usant i tingretten da akuttvedtaket ble behandlet. Foto: Morten Andersen / NRK

– Den tredje snakker rett og slett usant, sier stedfortredende advokat for mor, Leif Strøm.

– Hvorfor anmelder dere saken til politiet?

– De overtrampene som er gjort fra barnevernets side, er så alvorlige at det er grunnlag for anmeldelse. Vi har selvfølgelig først forsøkt å få ledelsen til å ta fatt i dette. Når de ikke gjør det, har vi ikke noe annet valg, sier Strøm.

BARNA BETYR ALT: Mora ber om å få en annen saksbehandler i barnevernet. Kommunen sier nei. Foto: Rita Kleven

Kjemper for rettferdighet

Mora sier hun har mistet tilliten til den anmeldte, som fortsatt er hennes saksbehandler i barnevernet.

Det betyr at den anmeldte møter i fylkesnemnd og retten, skriver anbefalinger og er kontaktperson mellom mor og barn.

– Det er hårreisende rett og slett, sier mora til NRK

I forrige uke tok saken en ny vending.

Mora mistet omsorgsretten til det minste barnet.

Det vedtok fylkesnemnda. Senere i høst avgjøres omsorgsretten og foreldreansvaret til de to andre barna.

Når ikke fram

– Vi er litt overrasket over at man ikke suspenderer den anmeldte mens etterforskninga pågår. Det er faktisk vanlig i offentlig virksomhet, sier advokat Leif Strøm.

– Hvor kritiske er dere til Indre Namdal barneverntjeneste?

– Vi er ikke først og fremst kritisk til leder eller barnevernstjeneste som sådan. Det er en spesiell saksbehandler vi er kritisk til, sier han.

Bytter ikke saksbehandler

Barnevernet bytter ikke saksbehandler.

Det sier kommunaldirektør i mors kommune.

«På generelt grunnlag benyttes til enhver tid de saksbehandlere som er best egnet. Det er ut ifra en helhetsvurdering av sak, kompetanse og tilgjengelige ressurser». Det står i en e-post til NRK.

Ledelsen vil ikke kommentere anmeldelsen mot to ansatte så lenge saken ikke er ferdig etterforsket.