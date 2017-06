Nakkeskader etter ulykke i Levanger

To av personene som var involvert i et trafikkuhell i Levanger i går kveld behandles for brudd i nakken. Det sier vakthavende lege på Sykehuset Levanger, Jesper Hoffmann, til NTB. Han legger til at tilstanden er stabil for alle fem som satt i bilen som havnet på taket. Ifølge Hoffmann er de fleste 19–20 år.