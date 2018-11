Nakenvideo av faren til Ida (27) spredt på nett: – Fikk bare lyst til å gråte

– Det første jeg tenkte var «nei»! Så fikk jeg lyst til å gråte.

Ektemannen til Ida Indergård hadde akkurat fortalt henne om en video som sirkulerte på nett.

Filmen viser faren hennes som går sakte langs veien i bygda Lensvik i Trøndelag. Han er naken, med en kopp i hånda. Personen som holder mobilen fniser mens hun filmer det omtrent ti sekunder lange klippet.

Faren til Indergård har problemer med alkohol. I ungdomstiden har datteren skammet seg over noe av det han har gjort da han var full.

– Hun som filmet ham, og de som nå sprer videoen, utnytter en syk mann. Det verste er at så å si alle i bygda kjenner ham. De vet godt at han bør ha hjelp – ikke bli uthengt og mobbet.

Spredt på Facebook og Snapchat

Nakenvideoen ble filmet for en god stund siden, men det var først i høst den begynte å spre seg via Snapchat og meldingstjenesten til Facebook. En rekke bekjente har varslet både Indergård, ektemannen og andre familiemedlemmer om videoen.

Det finnes visstnok en utgave hvor noen har lagt på lyd som imiterer faren hennes som roper på den avdøde katta si.

– Pappa er blitt mye hånet. Dette fikk begeret til å renne over. Det er trist at folk ikke ser på pappa som en person. De ser på ham som en tulling, en alkoholiker. Han fortjener ikke det.

ANMELDELSE: Flere av familiemedlemmene til Ida Indergård har fått videoen tilsendt. Mange har tatt til orde for at saken bør anmeldes. Også Datatilsynet anbefaler det. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Indergård valgte å skrive et innlegg på Facebook. Delvis fordi hun var sint. Delvis fordi hun var trist. Et mål var å nå frem til den som filmet. Det klarte hun.

Hun som filmet: – Utrolig lei meg

– Det var aldri min hensikt å såre noen da jeg sendte den. Det var ikke i mine tanker at den kunne bli spredd på den måten, sier kvinnen som filmet og først sendte videoen av Ida Indergårds far.

I en melding til NRK forklarer hun at hun sendte videoen på Snapchat til et fåtall personer hun anså som venner. Hun sier hun slettet videoen så snart hun forsto at det var mulig å lagre den. I tillegg skal hun ha bedt personen som lagret videoen om å slette den.

– Da jeg noen dager senere fikk vite at videoen likevel hadde spredd seg, ringte jeg med en gang til personen på videoen samt Ida for å beklage det som hadde skjedd, og fortelle at jeg angret veldig.

– Jeg har lært og håper også andre vil lære av dette, sier kvinnen.

Datatilsynet anbefaler å anmelde

Før du deler materiale av andre, må du ha samtykke.

Dette gjelder også deling i lukkede grupper.

– Jo mer utleverende og privat det er, dess større kan konsekvensene selvsagt være. Denne videoen er åpenbart krenkende, fastslår Guro Skåltveit, senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet.

– Der og da er det lett å tenke at en naken mann i offentligheten kan bli en artig video. Men det burde vært motsatt – vi burde tenkt at mannen må vernes, sier Skåltveit.

Datatilsynet anbefaler å anmelde denne typen saker til politiet.

Skåltveit utelukker ikke at tankeløshet kan ligge bak spredningen av slikt krenkende materiale. «Uskyldig» deling til et par venner kan fort eskalere.

Ingen unnskyldning at «alle andre deler»

Spredning av bilder eller videoer av slik karakter ses på som like alvorlig som selve filmingen. En kompleks og banebrytende sak fra Danmark viser hvordan omfanget kan bli. Tidligere i år ble om lag 1000 ungdommer siktet for å ha oppbevart eller spredt en video av noen som hadde sex. Flere ble dømt.

– Du som deler slikt er medskyldig. Det at «alle andre deler» er ingen unnskyldning. Med slike holdninger får spredningen fortsette, sier Skåltveit.

Det er ingen egen hjemmel i norsk straffelov om spredning av krenkende materiale. Derfor går saker som dette ofte under paragrafene om hensynsløs atferd eller krenkelse av privatlivets fred. Straffen varierer. Den som krenker kan havne i fengsel i inntil to år, men de fleste er dømt til å betale bot i Norge.

– Spredning av videoer på sosiale medier er et nytt fenomen som vi har lite rettspraksis på, sier politiadvokat ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt, Hanne Sivertsen Berg.

– Hva om det var din far?

Ida Indergård har fått flere tilbakemeldinger fra folk som mener hun bør anmelde. Hun har vurdert det, men kommet frem til at hun ikke vil. Det er noe annet hun vil oppnå.

STYGT: – Mye må han stå til ansvar for. Men ofte er han ikke i stand til å ta vare på seg selv i beruset tilstand, sier Ida Indergård om faren. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

For det var ikke bare tårene som presset seg frem da datteren først fikk vite om videoen. Også behovet for å få opp øynene til folk.

– Jeg vil at folk skal tenke før de deler slikt. Tenk om det var din sønn, din far eller din bror? Jeg tror dessverre ikke alle tenker så langt.

Faren til Indergård har ikke ønsket å være med i denne reportasjen. Han vil, for sin egen del, legge den bak seg, men synes det er fint at datteren står opp for ham og temaet.