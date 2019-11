Nær halvparten av lagene i Eliteserien kan rykke ned

Ranheim, Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg 08, Tromsø og Lillestrøm.

Usle fem poeng skiller 16.-plassen og 11.-plassen. Med to serierunder igjen, kan det bli høydramatisk i vår hjemlige liga.

Ranheim ligger sist, Lillestrøm er nummer 11.

– Det blir veldig spennende, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

Med 24 poeng er Ranheim nesten nødt til å vinne sine to siste kamper, blant annet mot Rosenborg borte.

– Vi ser på det som en mulighet til å komme oss lenger opp og har nesten brukt uttrykket «rykke opp igjen» hvis vi er god og heldig de to siste kampene, sier Maalen.

SIST: Ranheim ligger sist i Eliteserien med to serierunder igjen. Men trener Svein Maalen har fortsatt tro på at laget kan berge plassen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Møter annen nedrykkskandidat

MØTER RANHEIM: Frode Kippe og hans Lillestrøm møter Ranheim søndag. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Søndag møter Ranheim en annen nedrykkskandidat, Lillestrøm. Romerike-klubben har 29 poeng.

– Vi møter et annet lag som kjemper for livet og vi vet at det blir tøft. Samtidig vet vi at på vårt beste skal vi kunne klare å gi Lillestrøm trøbbel. Vi må ha en god hjemmekamp, sier Maalen.

Lillestrøm har to tøffe kamper igjen. I tillegg til Ranheim borte, må du også bryne seg på Sarpsborg som også kjemper for å berge plassen.

– Vi har kommet i en situasjon der vi trenger poeng. Det blir to knalltøffe kamper, men vi har vært i denne situasjonen før. Vi tar med oss erfaringen fra det, sier Lillestrøm-kaptein Frode Kippe.

Han er usikker på om det er en fordel eller ulempe å møte et lag som må vinne.

– Det kan slå begge veier hvordan man takler det. Vi har taklet det bra før, så jeg håper vi mobiliserer nå igjen, sier Kippe.

Litt lenger sør, er det også dramatisk for to lag fra samme fylke.

– Jeg føler det er unødvendig at vi er involvert, sier kapteinen i Mjøndalen

Drama i Buskerud

MÅ HA MER POENG: Christian Gauseth tror Mjøndalen må ha mer poeng for å berge plassen i Eliteserien. Foto: Shad Mad / NRK

For i Buskerud står man i fare for å miste begge sine lag i Eliteserien, hvis alt skulle gå riktig galt.

Strømsgodset ligger akkurat nå på nedrykksplass, og like foran ligger Mjøndalen.

– Det er betryggende å ligge foran Ranheim og Strømsgodset. Men hvis de vinner sine to siste kamper, tror jeg det holder for å berge plassen. Så vi må ha mer poeng selv, og det er det vi legger all vår energi i, sier kaptein i Mjøndalen Christian Gauseth.

Det samme mener trener Vegard Hansen, og håper Stabæk kan slås i helga.

– Det er tøffe, jevne kamper og mye som står på spill. Og det skjer jo alltid noe, så det man tror skal skje er langt fra sikkert.

Hansen tror Eliteserien blir fattigere uten derbyet mellom dem og Strømsgodset hvis en av dem rykker ned. Likevel bruker han like tid til å tenke på sine rivaler i bunn.

– Vi har ikke noe fokus på Strømsgodset som ligger bak oss på tabellen, annet enn at vi håper at de fortsetter å gjøre det.

Tromsø og Sarpsborg 08

TUNG SESONG: Mange tippet Sarpsborg høyt på tabellene, men laget har slitt tungt i år. Nå står de i fare for å rykke ned hvis ting ikke går deres vei. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

På plass nummer 12 og 13 finner vi Tromsø og Sarpsborg. Tromsø skal spille mot Odd og Stabæk, mens Sarpsborg møter Haugesund og nedrykkskandidat Lillestrøm.

– Vi konsentrer oss om Haugesund nå først som har vært solide i år. De har vært flinke i de beste fasene av spillet, gode til å bruke ball når motstander ligger etablert og er flinke til å skape overtall, sier trener i Sarpsborg Geir Bakke.

Bakke mener det ikke ser for ille ut før de to siste kampene. Likevel handler det nå om å angripe situasjonen.

– Det å prøve å fortelle seg selv at det bare er noen vanlige fotballkamper vi skal spille, er bare tull. Nå handler det om å angripe den situasjonen vi er i og like det ubehaget, sier Bakke.

Dramatikken i de to siste serierundene kan du følge i 4-4-2 Radiosporten søndager på radiokanalen NRK Sport og NRK P1.