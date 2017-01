Nådde ikke frem med UDI

Mandag møtte Grong-ordfører, Skjalg Åkerøy, UDI for å diskutere videre drift av Grong mottak, etter at det sist uke ble det kjent at mottaket blir lagt ned. Møtet nådde ikke frem, og ordføreren vil nå se på andre løsninger, skriver Trønder-Avisa.