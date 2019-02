Naboer rystet etter at jordras smadret hus: – Bekymret for at det skal gå flere ras

En familie på fire bodde i huset som ble tatt av jordras i Råbygda i Orkdal lørdag.

Huset, som nå er totalskadd, er kårboligen tilhørende et småbruk.

Familien leide huset. Ifølge kommunens kriseteam har de mistet alt de eier.

Jordraset gikk i en skråning ovenfor eneboligen. Styrken av jordmasser i bevegelse fikk huset til å skli av grunnmuren. Store deler av sokkelen ble begravd i jord.

– Noe slikt har aldri skjedd før

Flere småbruk ligger nært rasstedet. Litt lenger opp i skråningen, cirka 200 meter unna i luftlinje, bor Geir Arne Holmen og familien. Han satt i en kinosal i Trondheim da nyhetsvarselet om jordras tikket inn på telefonen.

– Jeg hadde aldri trodd noe slikt skulle skje i nabolaget. Jeg var rett og slett sjokkert da jeg så bildet som viste hvor jordraset hadde gått.

En annen nabo NRK har snakket med hørte sirenene og gikk ut for å sjekke hva det var.

– Jeg ble veldig overrasket over at jordras var årsaken. Jeg har bodd i Råbygda i over 70 år – noe slik har aldri skjedd før.

Mannen, som ønsker å være anonym, sier at bygda er rystet.

– Dette virker inn på oss alle.

Etterlyser mer informasjon

Søndag formiddag var veien forbi rasstedet sperret. Familien Holmen og to andre var dermed isolert. I 12-tiden var veien åpnet igjen.

Ifølge Holmen er flere av naboene preget etter hendelsen.

– Vi er bekymret for at det skal gå flere ras, og ber geologer undersøke området. Vi har ikke hørt fra verken politiet eller kommunen ennå. Vi savner helt klart med informasjon, fastslår Holmen.

SJOKK: – En tror aldri at slikt skal skje i eget nabolag, sier nabo Geir Arne Holmen. Foto: NRK-tipser

Skal ikke være risiko for nye ras per nå

Politiet avsluttet arbeidet midlertidig etter at den omkomne ble hentet ut av huset sent lørdag kveld. Natt til søndag hadde politiet vakthold. Krimteknikere kom til åstedet søndag formiddag.

– Vi er nå i etterforskningsfasen. Vi skal kartlegge raset og omfanget av det, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Wenche Johnsen.

Lørdag kveld var geologer og geoteknikere på stedet.

De fastslo at det ikke er fare for flere ras, med mindre det begynner å regne. Yr.no melder regn først tirsdag morgen. Geologer kommer tilbake til rasstedet i løpet av søndag.

Det har vært kaldt og mye snø i Orkdal den siste tiden. Denne uka fikk vi et værskifte. Etter en kuldeperiode ble det brått seks–sju plussgrader.

ETTERFORSKNING: Politiet etterforsker jordraset i Råbygda i Orkdal. I løpet av søndag kommer geologer tilbake til stedet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tilbud om psykolog

– Vi var tett på i hele går, og vil fortsette med det utover uka, sier Jimmy Wikell, kommunelege i Orkdal.

Han er en del av kriseteamet som tar hånd om den omkomnes familie. I tillegg er de tett på naboer, ifølge Wikell:

– Mange føler seg utrygge. En slik hendelse gjør noe med et menneske, også over tid. Dette er vi oppmerksomme på.

Kriseteamet bistår med praktisk hjelp, som å gi klær og lignende til familien som nå har mistet alt. Ifølge Wikell har de også gitt både familien og naboer tilbud om prat med psykolog eller psykiatriske sykepleiere.