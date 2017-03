Nabo: – Han ble pågrepet i hagen vår

Hillfrid og Åge Løe bor i den samme gata der en 60 år gammel mann døde. Den 24 år gamle sønnen er sikta for drapet på faren.

– Han var veldig sint og kjeftet, sier Åge Løe til NRK.

Den siktede ble lagt i bakken på plena til ekteparet bare noen meter fra dørtrappa deres.

– Han lå her. De forsøkte å roe ham i ned i en halvtimes tid. Han var avkledd, så han var kanskje ikke så enkel å ha med å gjøre, sier Løe.

Flere vitner

Kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud, er forberedt på at flere vitner tar kontakt med kriseteamet. Foto: Marit Langseth / NRK

Flere naboer ble vitner til hendelsen torsdag ettermiddag. Kriseteamet i Steinkjer er forberedt på flere henvendelser.

– Ut fra det jeg vet er det få som har tatt kontakt med oss. Vi har imidlertid planer om å ta kontakt med noen vi vet har vært sentralt berørt utenfor familien i forhold til hendelsen. Det er hovedsakelig vitner, sier kommuneoverlege, Sunniva Rognerud, til NRK fredag.

Hun forteller at det er usikkert hvor mange som faktisk fikk med seg hendelsen, men at det er tre personer som har planer om å ta selvstendig kontakt i dag.

Hendelsen skjedde like etter skoletid, så hun utelukker ikke at det er barn som har fått med seg det som skjedde.

– Jeg har ikke fått opplysninger om at noen barn har observert det, men det kan jeg ikke jeg garantere for, sier Rognerud.

Krimteknikere på åstedet torsdag. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Rykket ut til slåsskamp

Det var klokken 14:14 torsdag ettermiddag at politi og ambulanse rykket ut til en adresse i Sørlia i Steinkjer i Nord-Trøndelag.

– Mannen fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde og mannen, som er i 60-årene, døde av skadene han var påført, skrev politiet i en pressemelding torsdag kveld.

Fremstilles for varetektsfengsling

24-åringen som er siktet for drapet på sin far fremstilles for varetektsfengsling klokka 13 fredag.

– Siktede ble avhørt sammen med sin forsvarer i går kveld. Han forklarte seg relevant i forhold til saken, men vi kan ikke gå nærmere inn på detaljer fra avhøret foreløpig, skriver politistasjonssjef Snorre Haugdahl i en pressemelding fredag.

Forsvarer Rolf Christensen forteller at den siktede skal ha forklart at han innrømmer å ha forvoldt farens død, men at det i dette ikke ligger noen erkjennelse av straffskyld.

– Han er sterkt preget av det som har skjedd. Han har avgitt ei forklaring til politiet om sin versjon av hendelsesforløpet, sier 24-åringens forsvarer Rolf Christensen til NRK.