Nå graver bønder ned truser for å få viktige svar

– Det er viktig at trusa verken er for stor eller for lita. I alle fall ikke gå for string! Men mammelukk går.

Anne Karin Botnan, rådgiver i Norsk landbruksrådgivning i Trøndelag, er på tur rundt i fylket for å dele ut bomullstruser til bønder. Turen har kommet til John Bjørndal Volden på Bjørndal gård i Oppdal.

Aldri før har gårdbrukeren brukt et slikt verktøy.

– Det blir spennende å se hva jeg graver opp til høsten, sier han.

Stygg truse betyr sunnhet

Trusene han graver ned i enga, skal ligge der i om lag to måneder. Og hvis Botnan og Volden får det som de ønsker, er de hvite bomullstrusene da blitt brune og oppspiste.

En råtten truse er nemlig det beste tegnet på sunt og livlig jordliv – på gode dyrkningsforhold og forutsetinger for avlinger av topp kvalitet.

Vanligvis har bønder en helt annen metode for å sjekke tilstanden på jorda: Å grave et hull, og bruke nesa, øyene og fingrene for å få et inntrykk av hvordan jorda er.

Bjørndal mener trusetrikset skaper ekstra spenning. Han kaller det et artig stunt.

Jo da, bøndene kunne ha gravd ned et hvilket som helst stykke hvitt bomullsstoff. Men medium dametruser er visst perfekte i størrelse.

JO STYGGERE, DESS BEDRE: Er trusa brun og hullete til høsten, har bonden gode forutsetninger for å få kvalitetsavlinger. Foto: Norsk landbruksrådgivning

Og oppskriften på hvordan trikset skal gjennomføres, er enkel:

Trusa skal legges flatt 5–10 centimeter ned i jorda. Det er en fordel at linningen stikker opp, slik at den er lett å finne igjen om to måneder når den har gjort jobben sin.

Hvor er Norges sunneste jord?

For å lære mest mulig om egen jord, anbefaler Anne Karin Botnan at bøndene graver ned to truser. Én der de antar at det er mye jordliv, én der du antar det er lite.

Målet er at bomullstrusene skal gjøre bøndene ekstra oppmerksomme på god jordhelse. Hvorfor ikke ha det artig samtidig?

Botnan og Norsk landbruksrådgivning vil at så mange norske bønder som mulig slenger seg på, slik at det blir en konkurranse ut av dette.

«TRUSEKAMPEN»: Anne Karin Botnan oppfordrer alle bønder til å delta. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Hun kaller det «trusekampen». Regionen med flest bønder som til høsten har de styggeste, bruneste og mest hullete trusene, går seirende ut av konkurransen.

For å delta må du sende bilde av trusa du graver opp innen 1. oktober.

– Dette er en utradisjonell vinkling på tradisjonelt jordbruk, sier Botnan.