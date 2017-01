Nå kommer soldatene fra US Marines

Den store troppen på 300 soldater kommer til Værnes garnison i Stjørdal neste uke.

– Det blir spennende, sier vernepliktig Aleksander Andersson, som er en av to som står i porten med gevær over skulderen.

Vaktstyrken teller 30 soldater og befal som skal ha adgangskontroll og vakthold i leiren.

– De vil gå streifvakter og passe på at vi er trygge på innsiden her, sier presseoffiser Rune Haarstad.

Satser på frityrkokt mat

På kjøkkenet er det også større aktivitet enn vanlig. Åtte nye kokker er tilsatt for å sørge for mat til de 300 amerikanerne. Kjøkkensjef Gunni Sve sier de vrir litt på menyen.

– Vi tenker litt frityrkokt potet og frityrkokt fisk. Det tror jeg de liker godt, sier Gunni Sve.

Nyter klart vær og ren luft

En fortropp er allerede på plass på Værnes for å forberede innrykket i neste uke, og de har latt seg imponere allerede.

– Det er flott å være her. Det er et vakker land og fine folk. Det er nydelig her. Været er rent og lufta fin, sier de.

Soldatene kommer hit først og fremst for å øve i kaldt vær. De siste 15 årene har de tilbrakt mye tid i ørkenen.

– De har pustet inn mye støv og sand på jobb i Midt-Østen og Afrika. De er veldig glade for å komme hit og øve i kaldt vær i et vakker land som Norge, sier oberst i US Marine, Doug Bruun.

Må bli bedre på snø

Treningen kommer til å innebære skigåing. Det er det ikke mange av soldatene som har prøvd før.

Oberst og nytilsatt sjef på Værnes, Håkon Warø, sier dette er del av en prinsipp om at forsvaret skal legge til rette for mer alliert trening på norsk jord.

– Det har nok amerikanerne sett behov for etter å ha vært i konflikter i varmere strøk. De ser kanskje nå et behov for å reetablere en vinterkompetanse.

