Nå kan du melde deg inn i Ares religion

Er du enig i at det å bade er en deilig ting? Ønsker du å holde hviledagen hellig? Er du det motsatte av skråsikker?

Fra i dag av kan du bli medlem av «Stjernestøvets søskenbarn», som er navnet på Sende Osens nye religion. (Meld deg inn i skjemaet nederst på denne siden)

– Det blir møter og sosiale treff etter hvert, for vi skal jo forme religionen sammen, men først må vi få folk til å melde seg inn, sier Sende Osen.

Etter å ha besøkt hinduer, Jehovas vitner, muslimer, jøder og andre troende i to sesonger av «På tro og Are», har han kommet frem til at ingen av verdens religioner holder mål.

En ny religion for et nytt årtusen Du trenger javascript for å se video.

I høst kommer tv-serien som følger prosessen, men allerede nå kan DU bli med å forme religionen.

Oppstartsproblemer

I mars ble det kjent at den kjente programlederen (og overbeviste ateisten) starter opp sin egen religion.

Men det var noen oppstartsproblemer – den nye profeten ble beskyldt for hærverk på både Nidarosdomen i Trondheim og Monolitten i Oslo.

– Jeg er fryktelig lei meg for det der. Det kan hende tilgivelse bør være med i den nye religionen min – for jeg har i hvert fall bruk for det sjøl. Vi gjorde to tabber på rad og skapte problemer for andre og for oss sjøl, sier Sende Osen.

Ares trosbekjennelse er bygget på det Are synes er det beste fra dagens religioner. Foto: Morten Andersen / NRK

Stjernestøvets søskenbarn

Etter mange runder i tenkeboksen har også grunnleggeren kommet frem til et passende navn på den nye religionen.

– Navnet «Stjernestøvets søskenbarn» er litt todelt. Først- alle mennesker er jo laget av stjernestøv, og etter hvert blir vi nok stjernestøv igjen også. Så til dette med søskenbarn. For i flere religioner kaller vi hverandre brødre og søstre, men det synes jeg er litt krevende, fordi mange av oss har jo en bror eller søster fra før, så derfor er kravet litt for høyt. Søskenbarn er derimot en mellomting, så det passer bedre synes jeg, sier Sende Osen.

Meld deg inn her:

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Melder du deg inn i «Stjernestøvets søskenbarn» får du tildelt et medlemsnummer. Du får også et sertifikat som bevis på at du er medlem av religionen og en e-post med en personlig hilsen fra Are.