1. januar opphørte Jernbaneverket med sine 4500 ansatte og ble sammen med alle anlegg, spor og stasjoner overført til det nye statlige selskapet Bane NOR.

– Jeg tror folk var mest glad i bollen og kaffen, og ikke var så opptatt av navnebyttet, sier Kristin Jenssen i Bane Nord som har brukt noen morgentimer på å dele ut boller i Trondheim.

Navnebyttet er en del av Jernbanereformen som politikerne på Stortinget har bestemt. Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.

Passasjerene vil merke lite i starten

Kristine Jenssen er direktør infrastruktur for Område Midt som strekker seg fra Kongsvinger til Steinkjer. Hun forteller til NRK at passasjerene vil merke lite til den nye omorganiseringa fra i dag, men at over tid så er det en viktig forandring at finansieringa av prosjekter blir endra.

– Fra 2018 får vi fireårige budsjetter, og da får vi en mulighet til å styre porteføljen med prosjekter på en litt annen måte enn før. Ikke sånn fra år til år og ikke så politisk tett på.

Det betyr at det nye selskapet får friere tøyler til å bestemme fremdrift og tempo i prosjektene selv.

Togene var i rute mandag morgen i Trøndelag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ny gigant innen eiendom

Det nye selskapet tar også over alle eiendommene som før lå under NSBs eiendomsselskap ROM. Det betyr at 2200 eiendommer med om lag 3500 bygg hvorav 350 er jernbanestasjoner nå får en ny eier.

En annen forskjell er at Bane NOR er et statsforetak, dermed er det et styre som på toppen i selskapet.