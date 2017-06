– Dette er et fantastisk bygg som rommer to nye utstillinger om båter og om marin forsøpling. Det er alt et moderne museum skal være, sier museumsdirektør ved Museet Kystens Arv, Magnus Norum Skoglund.

Henrykt innviet Museet Kystens Arv sitt nye museumsbygg torsdag ettermiddag.

Det som opprinnelig var et båtbyggermuseum på Stadsbygd i Rissa har vært stengt i ett år mens det nye, store opplevelsessenteret har blitt bygd.

I dag var det offisiell åpning av det 1700 kvadratmeter store nybygget som kommer i tillegg til de andre bygningene som står rundt tunet ved kystmuseet.

Nytt museumsbygg på 1700 kvadratmeter står nå klart ved Museet Kystens Arv ved Stadsbygd i Rissa. Foto: Mari Svenning

Vil vise et bredt spekter av kystkultur

– Dette er det nye formidlingsbygget ved museet Kystens Arv. Vi har auditorium, bespiseri, det er alt et moderne museum skal være, og det er fantastiske fasiliteter for folk når de kommer, sier Skoglund.

Miljøutstillingen «Håp for havet» er noe av det som er nytt ved Kystens Arv. Museet mener utstillingen er dagsaktuell: vil plast og mikroplast ødelegge verdenshavene – og hva kan vi gjøre for å unngå det? Hva kan vi gjøre for å berge havet, fuglene og fisken? spør museet i en utstilling som er rettet spesielt mot barn.

«Håp for havet» er noe av det som er nytt ved Kystens Arv. Utstillingen viser blant annet plastrester som er samlet opp fra sjøen, og som kan bidra til refleksjon. Foto: Mari Svenning

Kong Oscars sjalupp

I båthallen er blant annet kongesjaluppen som førte kong Oscar II i land i Trondheim på 1800-tallet fra kongeskipet Heimdal utstilt. Sammen med 14 andre utvalgte trebåter fra Sunnmøre til Rana.

– Vi gleder oss veldig til å ta bygget i bruk, og håper det kommer veldig mye folk i sommer og opplever nybygget og også det fantastiske uteområdet vi har, sier Skoglund.

– Dette er et stort løft, og vi gleder oss veldig til å ta nybygget i bruk, sier museumsdirektør ved Museet Kystens Arv, Magnus Norum Skoglund. Foto: Mari Svenning

Et løft for mange

Kystkulturmuséet i Statsbygd tar vare på kunnskapen om bygging og bruk av klinkbygde båter blant annet ved at det på museumstunet er eget båtbyggeri hvor det bygges båter. Museumsgjester kan her selv få se hvordan båter blir bygd på den gamle måten.

Dette kommer i tillegg til det som kan oppleves i den nye bygningen.

Det nye formidlingsbygget har en kostnad på mellom 50 og 60 millioner kroner og er et spleiselag mellom stat, fylke og Rissa kommune.

– Dette er et stort løft, sier Skoglund.