I år er det godt multeår – både i myra og på Twitter

Som kjent er smaken som baken. Og akkurat det ordtaket har sjelden vært mer på merket.

I løpet av helga har mange kastet seg inn i debatten om hvorvidt multer er utsøkt eller ufyselig. En tweet fra Kari Kristensen var starten på det hele.

– Det smaker helt jævlig

«Hvorfor har vi ikke catch and release på multe, det smaker jo en blanding av brukt tampong, dårlig ånde og fotsvette», skrev hun.

Hun tok videre til orde for at ekteskap kunne vært spart og barns liv blitt bedre uten multer på julaften.

– Det er jo som å smake muggel. Det smaker helt jævlig, sier Kristensen til NRK.

Motsvarene har ikke latt vente på seg. Mange mener multe-motstandere som Kristensen er helt på bærtur. At de snakker tull og at multer er fjellets gull.

Flere kommentarer var syrligere enn bæret sjøl.

Satans bringebær

Mange støtter utsagnet fullt ut. «Satans bringebær» og «lavest på bærstigen» er beskrivelser som blir brukt på det guloransje bæret.

Noen mener at det å spise multer er som å knaske stein.

Andre at det smaker spy.

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, synes det er deilig at multedebatten endelig er reist.

– Det må være lov å tulle litt, dette er jo ikke viktig. Men det er et forbausende engasjement. Her er det åpenbart to retninger av smaksløker.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ba Staavi slette Twitter-kontoen sin på grunn av multemotstanden.

FORBAUSENDE ENGASJEMENT: Det sier Tom Staavi om multedebatten på Twitter. Foto: Grete Thobroe / NRK

Programleder Carina Olset sier multer har vært hellig høytidsmat i familien helt siden barndommen, noe hun har mislikt sterkt.

– Hver eneste julaften var det multekrem. Ikke smaker det godt, og det setter seg irriterende «småstein» mellom tennene.

Olset legger til at hun var 20 år da foreldrene skjønte at de måtte servere karamellpudding eller riskrem i stedet for multekrem.

INGEN FAN: Carina Olset har aldri likt multer. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Godt år for ivrige multeplukkere

– Dessuten er det et lite helvete å plukke, legger Olset til.

Du finner altså ikke henne i multemyra – selv om det er godt multeår i år og at det nettopp er jakten som gjør at mange elsker multer.

Smaker multer godt? Ja 70% Nei 30% Avstemningen er lukket. 18083 stemmer totalt

Toril Guldbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt sier ivrige multesankere flere steder i landet kan glede seg over multesesongen 2021. Hun var selv på multetur da NRK ringte.

– Dette er naturens gule gull, så det må vi ha, sier Guldbrandsen.

– Innad i familien er det også diskusjon hvor godt multer er. Men for flesteparten er de høyt elsket.

Michelin-kokken med en overraskende multe-kombo

Christopher Davidsen er sjefkokken på Michelin-restauranten Speilsalen i Trondheim. Han har gjerne multer på menyen.

– Når du blander multer med for eksempel krem eller krumkaker, og du får inn noe salt, synes jeg det er veldig godt.

Det er spesielt en smakskombo han er fan av: multer og lakris.

– Hvis jeg skal ha det på menyen snart, blir det nok den smakskombinasjonen, sier han.

ELSKER MULTER: Sjefkokk på Speilsalen i Trondheim, Christopher Davidsen, slår gjerne et slag for multer. Foto: Wil Lee-Wright