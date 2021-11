Kapret 16.000 strømkunder på fem uker

– Vi har hatt en utrolig velkomst i strømmarkedet. Det er helt vilt. Kundene strømmer på, særlig fra Østlandet.

Det sier Anders Rodem, medgründer i Trondheim-selskapet Motkraft.

På fem uker har de kapret rundt 16.000 strømkunder fra hele landet.

– Vi så oss lei på alle strømselskapene som tar for mye betalt for strømmen. De gjør i praksis veldig lite, og alle kjøper strømmen til samme pris på kraftbørsen Nord Pool.

TRAVLE DAGER: Anders Rodem, Bjørn Spieler og Kevin Skjærvik i Motkraft har travle dager. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Inspirert av Debatten på NRK1

Rodem er en av to gründere bak selskapet som kom i drift for fem uker siden.

De startet selskapet etter å ha sett en episode av Debatten på NRK1.

– Avgiften mange strømselskap tar for å formidle strømmen skal vi kutte ned til den absolutte kostprisen. Mange vet ikke at de har betalt for mye, sier Rodem.

– Vi kan jo ikke gjøre noe med strømprisen. Det er påslaget vi konkurrerer på.

Fra kontorfellesskapet hos Digs i sentrum av Trondheim inngår de stadig nye strømavtaler, særlig med kunder på Østlandet.

Gir til gode formål

Målet er ikke å gå med overskudd.

Om det skjer har de forpliktet seg til å donere eventuelle overskudd til gode formål. Røde Kors og Amnesty er organisasjoner de har på lista si.

– For å kunne stå i frivillighetsregisteret må vi gi alt overskudd til frivilligheten, så vi bandt oss til den stolpen.

– Hvordan er det mulig å drive en virksomhet uten å tjene penger?

– Vi er tre medarbeidere som tar ut helt vanlig lønn. I tillegg dekker våre strømavtaler driftskostnader knyttet til leie av kontorlokaler, avgifter, sertifikater, kredittsjekk av kundene og moms.

Han innrømmer at de har fått negative reaksjoner, og at noen sår tvil om forretningsmodellen.

– Motkraft er kommet for å bli. Vi er ingen døgnflue, sier Rodem.

SUNT: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det er sunt med aktører som tenker nytt i bransjen. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Tommelen opp fra Forbrukerrådet

Det er mange aktører i dette markedet i dag. Flere, i likhet med Motkraft, utfordrer de store tradisjonelle strømselskapene.

Tibber, Klarkraft, Elekt og Circle K er noen av dem.

– Det er definitivt sunt med aktører som tenker nytt og utfordrer den etablerte bransjen.

Det sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Samtidig gir vi selvfølgelig tommelen opp til alle som tilbyr enkle og forståelige avtaler hvor prisen ikke blir endret etter kort tid.

Forbrukerrådet bekrefter at det er stor forskjell på de billigste og dyreste avtalene i markedet.

– Selv om selskapene kan ta den prisen de ønsker, så forventer vi at de ikke dytter dyre og dårlige avtaler på kundene sine. De færreste av oss ønsker å betale mer for strømmen enn vi må.

Iversen anbefaler alle å sjekke avtalen sin på strømpris.no.

Forbrukerne kan også legge inn SMS-varsel, så de får beskjed og kan sjekke om selskapet skrur opp prisen.

VEKST: NTE opplever ikke konkurransen fra nye aktører som utfordrende, og opplever nå kundevekst både i Trøndelag og ellers i landet. Foto: Rita Kleven/NRK

Lojale kunder

NTE er blant de etablerte strømselgerne i landet, med en solid posisjon i det trønderske markedet. Selskapet har operert her i over 100 år.

At nye selskaper dukker opp og lover lavere strømpriser opplever ikke de som utfordrende.

– Jeg synes det er spennende at det dukker opp slike aktører. Vi har jo sett at det er flere som nå prøver å selge strøm på nye måter, men vi har ikke merket noe til dem her i Trøndelag.

Det sier Siv Schøning, salgssjef i NTE.

– Vi har lojale og trofaste kunder. Samtidig ser vi en fin kundevekst både i Trøndelag og i resten av landet.

– Har den økte konkurransen påvirket prisene på strømavtalene dere tilbyr kundene?

– Nei, det har ikke påvirket prisingen hos oss. Vi selger flere avtaler tilpasset kundenes behov. Noen ønsker fastavtaler, men vi selger mest spotavtaler med et lite påslag som alle andre strømaktører, sier Schøning.

Gjør kundene mer bevisst

At flere gjerne skifter strømleverandør er tydelig for Motkraft.

De hevder fortsatt å være billigst. En rask sjekk på strømpris.no viser imidlertid at andre nå har billigere tilbud.

– Forbrukertilsynet har varslet at de vil følge opp Motkrafts påstand om at de er billigst. I dag er det flere selskaper som kommer bedre ut, selv om forskjellene i toppen av listen er små, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Motkraft utmerker seg uansett med en prisgaranti på hele 1000 måneder.

De høye strømprisene denne høsten særlig på Østlandet har tydelig fått mange til å sjekke strømregningen grundigere.

– Mange som kontakter oss føler seg snytt, og opplever det som friskt at aktører som oss er kommet på markedet, sier Anders Rodem.

– Vi hadde aldri trodd at et strømselskap kan få fans, men folk ringer og takker.