Endelig kunne Johanne gi Moria-flyktningene et skikkelig hjem

– Vi er veldig glad for å være med på starten deres i Norge, sier Johanne Rossebø.

Hun er enhetsleder for integrering i Steinkjer kommune, og kunne i dag ta imot fire barnefamilier som nå får et fast sted å bo etter at de fikk oppholdstillatelse.

Siden 3. mars har de bodd på ankomstsenteret Østfold i Råde. De tre andre familiene skal bo i Kristiansand.

Rossebø sier flyktningene som kom til Steinkjer 07.00 onsdag morgen, hadde kjørt buss i hele natt. Derfor var de trøtte da de ankom byen i Trøndelag.

– Men de var veldig glade for å komme fram og for å komme til husene sine.

De blir nå skjermet for pressen, og det er Rossebø som svarer om flyktningene.

PÅ TUR: Her har bussen akkurat kommet fram til Steinkjer med Moria-flyktningene. Foto: Privat

Vil få tid til å bli kjent

Store deler av Moria-leiren på den greske øya Lesvos er ødelagt av branner. 13.000 flyktninger og migranter er bosatt i leiren, som er bygget for færre enn 3000.

Det er liten tvil om at flyktningene som har ankommet Norge, har opplevd vanskelige tider.

Men Rossebø er nå mest opptatt av å gi flyktningene en god start i Steinkjer.

– Nå gir vi de litt tid og lar de bli kjente i byen. Så starter integreringsarbeidet, med å få barna i barnehage og skole. Foreldrene skal i integreringsmottaket som er et fulltidsprogram.

På sikt vil det også bli satt i verk tiltak for dem som sliter med traumatiske opplevelser.

– Vi får ta utfordringene de kjenner på etter hvert. Da har vi et godt utbygd apparat med helse, og samarbeid med gode tjenester i Steinkjer som vil bidra.

Moria-saken Ekspandér faktaboks Minst 5.000 barn oppholder seg i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Av disse er om lag 1.600 enslige, ifølge hjelpeorganisasjoner. Moria-leiren er beregnet for knapt 3.000 mennesker, men huser nå nær 20.000. I september i fjor ba greske myndigheter Norge om å bidra til relokalisering av enslige mindreårige. En rekke europeiske land har gått sammen om et initiativ for å relokalisere 1.600 av de mest sårbare barna fra leirer på de greske øyene, blant disse Storbritannia, Luxembourg, Finland, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen, Portugal og Sveits. Over 100 norske kommuner har signert et opprop med krav om at Norge bidrar i evakueringen av Moria-barna. I en spørreundersøkelse fra Redd Barna i april sier et flertall av de spurte at Norge bør bidra til å evakuere og ta imot barn fra flyktningleirene på de greske øyene. Ifølge Unicef har landene som sier ja til å ta imot barn, rett til å angi kriterier til hvilken profil barna som evakueres, skal ha. Kilde: NTB

Får egne hus

I Steinkjer får alle familiene sitt eget hus eller leilighet.

– Det er ikke noe brakkerigg, det er ordinære hus og leiligheter.

Det mener Rossebø er svært viktig for at flyktningene skal få en god start på sitt nye liv i Norge.

– Det er jeg veldig glad for og det er kommunen veldig bevisst på. Det koster kanskje noe mer, men vi tilbyr verdighet i det.

I Kristiansand har også flyktningene kommet.

– Til sammen har 21 personer fra Moria-leiren kommet til det statlige mottaket for asylsøkere i Kristiansand. De tre familiene består av 15 barn og seks voksne, sier enhetsleder for integrering, Rune Håverstad.