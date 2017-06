Moren og stefaren hevder barnet falt ned fra seng

Ei jente på tre år fra Namdalen i Nord-Trøndelag er livstruende skadd og ligger til behandling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Moren og stefaren er siktet for vold mot barnet.

Stefaren fremstilles for varetekt i Inntrøndelag tingrett onsdag klokka 14.

Fengslingsmøtet vil gå for lukkede dører.

Politiadvokat, Amund Sand, sier til Adresseavisen at de vil be om fire uker varetektsfengsling da han mener at det er fare for bevisforspillelse.

Mener hun falt ned fra en seng

Den siktede stefaren ble avhørt av politiet tirsdag ettermiddag. Hans forsvarer, Anders Kjøren, sier til NRK at mannen nekter straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Mannen sier at han ringte ambulanse etter at jenta falt ned fra en seng.

– Han tar det tungt at barnet har havnet på sykehus, samtidig så håper han at politiet får etterforsket dette så fort som mulig slik at han kan bli løslatt, sa advokaten til NRK, tirsdag.

Under tirsdagens pressekonferanse opplyste politiet at treåringen ligger i koma på St. Olavs hospital med kritiske og livstruende hodeskader.

Også barnets mor er i likhet med stefaren er siktet for vold mot datteren. De er sikta etter straffelovens §282 som omhandler mishandling av barn i nære relasjoner.

Ifølge morens advokat, Torfinn Svanem, har også moren forklart at barnet skadet seg da det falt ned fra sengen. Moren som er i 20-årene har i tillegg forklart at barnet også har en tidligere skade etter et fall fra en balkong.

Lensmann Svenn Ingar Viken og politiadvokat Amund Sand holdt pressekonferanse i Namsos tirsdag ettermiddag. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Varslet av barnevernet

Det var natt til mandag politiet i Trøndelag mottok en melding om at et barn var brakt inn til lege med alvorlige skader.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs Hospital med kritiske, livstruende skader, skriver politiet i en pressemelding.

Endringer i saken

På grunn av «endringer i saken», har politiet innkalt til pressekonferanse ved politistasjonen i Namsos onsdag klokka 16.00.

– Vi kan ikke si mer om hva disse endringene innebærer, men det vil bli informert om under pressekonferansen, står det i pressemeldingen.