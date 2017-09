Mor til Sørlia-tiltalt: – Aner ikke hva som utløste dette

Mandag startet rettssaken etter drapet i Sørlia 30. mars i år. Tiltalte svarte i retten at han ikke erkjenner straffskyld.

– Dette har med subjektive forhold som spørsmål om tilregnelighet å gjøre, forklarer forsvarer Rolf Christensen til retten.

25-åringen er tiltalt for å ha tatt livet av sin far. Faren døde av hodeskader etter slag med blant annet en stein.

Dette er saken: Mann drept i Sørlia

– Skulle ønske det aldri hadde skjedd

Tiltalte var den første som vitnet i retten mandag. Han forklarte at han hadde et godt forhold til sin far, og at han ikke vet hvorfor han slo faren i hodet med en stein slik at han døde.

Han forklarer at en situasjon i forkant av drapet skal ha ført til et basketak hvor han rev av faren skjorta.

Tiltalte sier at han slet med mange tanker i hodet på denne tida, men at han aldri hadde tenkt tanken på å ta livet av noen.

Retten opplyser at tiltalte har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Sørlia-tiltalt: – Ville ikke ta livet av faren

– Var en snill og god gutt

Mor til tiltalte forklarer i retten at hennes sønn sleit mye før han ble innlagt ved psykiatrisk avdeling i 2014. Hun fortalte om en snill og god gutt gjennom oppveksten, som alltid har hatt et godt forhold til sin familie.

Tiltalte har i perioder slitt med rusproblemer, men ifølge prøver politiet tok i etterkant av dødsfallet, så var han rusfri da det skjedde.

I dagene før 30. mars, sier moren at tiltalte endret atferd. Han sleit med å spise, og han var vanskeligere å snakke med, ifølge sin mor.

Måtte holde ham nede

Også bror til tiltalte forklarte seg mandag.

Bror til tiltalte kom til stedet etter at faren lå på bakken. Han forteller at han måtte holde sin bror (tiltalte) nede, og at ting som ble sagt ikke hang på greip. Han forteller at det ikke var en lillebror han kjente igjen.

Han tror også at faren var et tilfeldig offer denne dagen, da han oppfattet sin lillebror som svært forstyrret.

Ifølge familiens bistandsadvokat, Kristine Lykke, fremmes det erstatningskrav etter vanlig praksis i slike saker.

– Familien ønsker ikke å legge ekstra belastning på den tiltalte, men vi følger vanlig praksis. Familien ønsker at sønnen skal få hjelp til å bli frisk, slik at han kan komme seg videre i livet, sier Lykke til NRK.