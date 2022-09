Selv babyer inne i magen rynker på nesen når mamma putter i seg noe de ikke liker.

Forskere har for første gang klart å observere hvordan fostre reagerer på ulike typer mat: I dette tilfellet testet de forskjellige grønnsaker.

Tidligere studier har også antydet at preferanser på mat kan oppstå før fødselen, men dette skal være aller første gang man med egne øyne kan se hvordan barnet i magen reagerer.

Og én spesifikk matvare fikk barnet til å skjære «sure» grimaser oftere – kan du gjette hvilken?

Gulrot eller grønnkål?

For å finne ut om fostre skiller mellom ulike smaker, studerte forskerne ultralydbilder fra omtrent 70 gravide kvinner. Studien ble gjennomført i England.

Mødrene ble delt inn i to grupper.

Den ene gruppen ble bedt om å ta en kapsel med grønnkål i pulverform, mens den andre gruppen fikk en kapsel med gulrotpulver.

Disse ble inntatt omtrent 20 minutter før ultralyden. Det øvrige grønnsakinntaket blant mødrene var likt i forkant av forsøket.

Forskerne undersøkte i tillegg bilder fra en gruppe mødre som ikke var en del av selve studien.

Deretter startet jakten på ulike ansiktsuttrykk blant barna.

Resultat som overrasker

Totalt undersøkte forskerne 180 bilder av 99 fostre. De var da 32 eller 36 uker gamle.

Resultatene viste at de ufødte ga tegn til misnøye dobbelt så ofte når grønnkål ble spist, sammenlignet med gulrot eller ingen kapsel i det hele tatt.

Når mor spiste gulrot så man derimot at fostrene oftere laget et latterlignende uttrykk.

Dr. Benoist Schaal er forsker på prosjektet, og til The Guardian sier han at tydeligheten av resultatene overrasker.

– Moren har ennå ikke rukket å avslutte måltidet sitt før fosteret allerede er klar over, eller i stand til å sanse, hva hun spiser.

Et eksempel som viste ansiktsuttrykket til et foster når mor spiste grønnkål. Foto: Jackie Blissett/Twitter

Kan ha en effekt senere i livet

Mennesker opplever smak gjennom en kombinasjon av smak og lukt. Hos fostre antar man at dette kan skje ved å puste inn, samt svelge fostervann i livmoren.

Forskerne mener disse funnene kan gi en bedre forståelse av hvordan vi som mennesker utvikler både smak- og luktesans, samt persepsjon og hukommelse.

Professor Jackie Blissett fra Aston University, mener det å eksponere barn i magen for ulike smaker, kan ha en positiv virkning.

– Å utsette fosteret for smaker de «ikke foretrekker» i livmoren, som for eksempel grønnkål, kan bety at de blir vant til det.

– Nå er neste trinn å se om de viser mindre negative responser på disse smakene over tid. Og om det resulterer i større aksept for disse etter at barna er født, sier Blissett.