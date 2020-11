Mor slapp straff etter å ha rømt frå barnevernet. No er advokaten hennar tiltalt

– Han har tvert i mot freista å avverje den straffbare handlinga som klienten hans (mora til barna, journ. anm) gjennomførte, seier Camilla Hagen til NRK.

Ho forsvarer advokaten som snart må møte som tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett.

Mor på rømmen i to år med barna

Det var i 2016 at fylkesnemnda vedtok at dei to ungane måtte ut av heimen raskt. Dei var då seks og åtte år gamle.

I vedtaket frå februar 2016 står det:

«Etter fylkesnemndas vurdering er det en klar risiko for at barna vil lide alvorlig overlast om de ikke tas ut av hjemmet raskt. Det å utsette omsorgsovertakelse vil i seg selv være et overgrep mot barna.»

10. mars avslo tingretten kravet frå mor om at gjennomføringa av vedtaket måtte utsettast. Same dagen reiste ho ut av Noreg og til Malaysia.

Der budde ho og ungane på fleire stader.

I Malaysia er det ikkje straffbart å bortføre barn. Derfor har landet heller ikkje underteikna Haagkonvensjonen. Den seier at det er ulovleg å reise til utlandet utan samtykke med barn som barnevernet har omsorg for. Strafferamma for grov omsorgsunndraging i Noreg er seks års fengsel.

TRONDHEIM TINGHUS: Advokaten må møte som tiltalt i desember. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Privat etterforskar engasjert av far

Barna gjekk ikkje på skule mens dei budde i Malaysia.

Etter bortføringa vart det gjort fleire forsøk frå barnevern og frå politi- og påtalemakt i Trondheim på å få mor til å kome heim.

Men lite skjedde før far til barna leigde ein tidlegare politimann. Etter tips frå lokale personar, vart kvinna oppspora. Då hadde visumet hennar gått ut og dermed kunne immigrasjonspolitiet arrestert henne.

Mor og barn kom tilbake til Trondheim i slutten av januar 2018. Dei vart følgde av norsk politi og representantar for barnevernet i Trondheim som hadde drege til Malaysia få dagar før.

Mor og slektning slapp straff

Mora var framleis sikta for grov omsorgsunndraging då ho landa på norsk jord. Ein slektning var sikta for medverknad. Over eitt år etter, i april 2019, ga Statsadvokaten begge påtaleunnlating. Det betyr at ein slepp straff dersom ein ikkje gjer seg skuldig i nye straffbare handlingar, i dette tilfelle dei neste to åra.

– Det var først og fremst av omsynet til barna at vi gav påtaleunnlating, seier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Det var Trondheim kommune som melde advokaten til politiet i november 2018.

Advokaten fekk først ei påtaleunnlating som han nekta å godta. Dermed vart han i september i år tiltalt etter straffelova paragraf 261.

Ifølgje tiltalen skal han to gonger i februar/mars 2016 råda mor til å reise ut av landet med barna.

Forsvarer Hagen meiner etterforskinga er mangelfull og at det er halde tilbake opplysingar frå forsvarer.

– Eg finn det tvilsamt at påtalemakta tek ut tiltalte mot ein aktør i rettsvesenet med dei alvorlege følgjer dette kan få for han, når saka ikkje er forsvarleg etterforska, seier Hagen.

Fleire åtvaringar for brot på god advokatskikk

– Det er rett at forsvarer har bede om meir etterforsking etter at det vart tatt ut tiltale, og det er no gjort. Det seier aktor, politiadvokat Thomas Berg til NRK.

For kort tid tilbake kom det førespurnad om ytterlegare etterforskingsskritt frå forsvarer. Dei har påtalemakta ikkje gjennomført enno, opplyser Berg.

På spørsmål frå NRK kvifor det har gått to år frå kommunen melde advokaten til politiet til tiltalen kom, viser Berg til «kapasitet og prioriteringar»

Den no tiltalte advokaten har tidlegare fått fleire åtvaringar frå Disiplinærnemda for advokatar for å ikkje ha vist god advokatskikk.

Andre gong ein advokat er tiltalt for barnebortføring

Etter det NRK kjenner til, har det berre skjedd ein gong tidligare at ein advokat har vorte tiltalt for å ha medverka til barnebortføring.

Vedkomande lånte bort hytta og bilen sin til ein klient som skulle ha fem timars samvær med barna sine. Men barna vart ikkje levert tilbake til mor før kvelden etter.

Advokaten vart frifunnen i tingretten, dømd i lagmannsretten og frifunnen i Høgsterett. Den meinte at omsorgsunndraginga ikkje var alvorleg nok sidan far hadde samværsrett. Faren vart ikkje straffa, og då kunne heller ikkje advokaten straffast for medverknad, fastslo Høgsterett i august i år.