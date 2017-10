Mor sendte penger til sønn i IS

Dag fem i rettsaken mot en 34-åring fra Nord-Trøndelag som er tiltalt for blant annet deltakelse i IS pågår i Oslo tingrett. I dag kom det fram at mor til 34-åringen sendte penger til sønnen mens han var i Syria, med godkjenning av lokalt PST på Steinkjer, skriver adresseavisen. 34-åringen nekter straffskyld på tiltalepunktene.