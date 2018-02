Mor og barn tilbake i Trondheim etter to år på rømmen i Malaysia

Moren ble pågrepet av lokale myndigheter i Malaysia torsdag i forrige uke etter at hun hadde holdt seg skjult for norske myndigheter og barnas far siden februar 2016.

Politiet i Trondheim mener moren bortførte sine to barn fra barnevernets omsorg i mars 2016.

Kvinnen og barna skal ha landet på i formiddag. Derfra gikk ferden videre til Trondheim der familien er hjemmehørende.

– Hjemsendelsen og arbeidet forut for det skjedde i nært samarbeid med Utenriksdepartementet og Norges ambassade i Kuala Lumpur. Barne- og familietjenesten fikk bistand av politiet i Trondheim under selve hjemreisen, sier kommunalsjef for Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Maaø Vikan.

Tre personer reiste fra Trondheim til Malaysia tidligere denne uken.

– Arbeidet med å bringe barna hjem har pågått kontinuerlig, der målet har vært at mor

skulle returnere frivillig med barna. Det samarbeidet Trondheim kommune har hatt med

Utenriksdepartementet, ambassaden i Kuala Lumpur, immigrasjonsmyndighetene i Malaysia og politi et her hjemme har vært avgjørende for at det har lyktes å løse denne saken, sier Vikan.

Kommunalsjef for Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Maaø Vikan. Foto: Ola Hana / NRK

– Vanskelig

Barnevernet i Trondheim hadde omsorgsansvaret for barna, da moren for snart to år siden tok dem med til Malaysia. I og med at bortføringen skjedde til et land som ikke er part i Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring har dette gjort arbeidet mer utfordrende og komplisert.

– Det har vært vanskelig. Vi kunne ikke forutse at moren skulle dra ut av landet med barna, forteller rådmann Morten Wolden til NRK.

Fremdeles siktet

Etter pågripelsen forrige uke sa moren hun ville søke asyl i Malaysia, og skal ved hjelp av en lokal advokat ha innledet en slik prosess med lokale myndigheter. Hva som førte til at kvinnen likevel valgte å returnere til Norge onsdag kveld er ikke kjent.

Politiet forteller at den opprinnelige siktelsen om grov omsorgsunndragelse fremdeles er gyldig.

– Moren er tidligere siktet i saken og er fremdeles å anses som siktet. Men hun vil ikke bli pågrepet ved ankomst, sier politiadvokat Charlotte Aspehaug i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hun forklarer det ikke er grunner i lovverket til å pågripe eller kreve moren fengslet når hun nå kommer tilbake til Norge med de to barna.

Kvinnens advokat, Ola Andreas Thrana sier han vil treffe klienten sin fredag og følge opp saken videre. Han har ikke hatt løpende kontakt med kvinnen de siste dagene og kjenner ikke bakgrunnen til at hun har valgt å returnere til Norge.