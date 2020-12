Eieren av Moni Viking, Jan Lyng fra Levanger i Trøndelag, er i lykkerus etter at hesten han har avlet frem er klar for verdens hardeste travløp Prix d'Amérique.

– Jeg har kjøpt mora, valgt ut hingsten og laget føllungen. Jeg har trent den opp sjøl, og bare det å være med i dette gamet er helt sykt.

Moni Viking kvalifiserte seg etter en meget sterk innsats i et løp i Paris søndag.

STOLT: Jan Lyng fra Levanger har avlet frem og eier travhesten som nå er klar for verdens mest prestisjetunge travløp. Foto: Privat

Fulgte løpet via TV-skjermen

Jan Lyng fulgte løpet via TV-skjermen hjemme i Levanger og skal ut i stallen for å feire med de andre hestene når NRK tar kontakt.

– Her er det folk som holder på hele livet og som aldri er i nærheten av å få til en sånn hest. Det er helt utrolig at det går an. Dette betyr alt, sier Lyng.

Moni Viking viste igjen at den kan matche de beste langløpshestene i verden. Den har vunnet to internasjonale storløp tidligere i år, og satte også verdensrekord.

Siste søndag i januar er den klar for Prix d'Amérique, som går på Vincennes – verdens største travbane like utenfor Paris. Der får vinneren nær 5 millioner kroner.

Helt spesielt

– Dette er det løpet alle som driver med travløp vil vinne.

Det sier Truls Pedersen, redaktør i Trav og galoppnytt, TGN.

– At det kommer en hest fra Levanger, som er født og oppvokst der og skal prøve å slåss om den gjeveste premien, det er veldig spesielt, sier Pedersen.

Ingen norsk hest har tidligere vunnet dette løpet. Looking Superb, som er eid av trønderen Kolbjørn Selmer, ble nummer to for to år siden.

– Trønderne har markert seg hele veien, og har vært noen av de beste hestene vi har hatt.

GODT STELL: Moni Viking kan vente seg godt stell, også fra minstemann Einar, når den er tilbake i stallen hos familien Lyng i Levanger. Foto: Jan Lyng

Ny epoke

Shan Rags og Tamine Sandy huskes av mange. Nå mener Pedersen det er på tide med en ny epoke.

– Skulle Moni Viking klare å vinne i Paris i januar er det en sensasjon!

Så langt har Moni Viking løpt inn vel 6 millioner kroner, og ifølge eier Jan Lyng ser de frem til igjen å møte verdenseliten blant travhester.

– Planen er selvfølgelig å vinne Prix d'Amérique. Da må vi slå Face Time Bourbon, den italienske hesten som vant i dag og som nå regnes som verdens beste travhest, sier den stolte eieren.

– Jeg har bygd og konstruert Moni Viking på bygdeveiene her på Okkenhaug i Levanger. De vi konkurrerer mot har helt andre forhold, så dette unikt, sier Lyng.

– Dette beviser at det går an å lykkes for en bonkaill på Levanger.