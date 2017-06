Mistet strømmen

Drøyt 900 kunder har vært uten strøm på Hitra og Frøya. Trønder-Energi melder at det er en feil på nettet og at de regner med at strømmen skal være tilbake innen klokka 13 på Hitra og en time senere på Frøya, skriver avisa Hitra Frøya.