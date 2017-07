Mistenkt for promillekjøring

Tre personer ble sendt til legevakt for sjekk etter en krasj mellom to personbiler på fylkesvei 134 ved Skånes i Levanger kommune natt til søndag. Det skal ha skjedd en påkjørsel bakfra, og fører av den bakerste bilen mistenkes for kjøring i beruset tilstand.