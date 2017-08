Mistenkt for å ha holdt kvinne fanget i egen bolig

– Vi etterforsker om fornærmede i saken har blitt frarøvet muligheten til å forlate egen bopel eller på andre måter fått begrenset sin frihet over en lengre periode, sier politiadvokat Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt til Namdalsavisa.

Utenlandsk opprinnelse

Politiet mistenker at kvinnen også er blitt utsatt for både psykisk og fysisk vold. 30-åringen ble pågrepet 25. juli, og to dager senere ble han varetektsfengslet i fire uker.

– Den siktede mannen er opprinnelig ikke norsk statsborger, så vi jobber med å få kontakt med utenlandske myndigheter for å finne ut mer om vedkommende, sier Elden.

Advokat Siw Bleikvassli forsvarer den siktede mannen i 30-årene. Foto: Espen Sandmo/NRK

Politiadvokaten opplyser at etterforskningen fortsatt pågår for fullt og vil foreløpig ikke gå ut med flere detaljer.

– Kjenner seg ikke igjen

Mannens forsvarer, advokat Siw Bleikvassli, sier hennes klient ikke kjenner seg igjen i det han er siktet for.

– Han er uenig i at han skal sitte i varetekt. Han vil holde seg i landet og ha meldeplikt i påvente av politiets etterforskning, sier Bleikvassli.