Den mistenkelige gjenstanden ble funnet i forbindelse med ransaking av en leilighet i et boligkompleks med åtte lieligheter ved 22-tida lørdag kveld.

– Ransakinga skjedde hjemme hos den pågrepne etter at han hadde kommet med trusler mot ei kvinne ute på byen, sier operasjonsleder Trond Volden til adressa.no. Både mannen og kvinnen er i 20-åra. Den pågrepne skal være godt kjent av politiet fra tidligere.

Valgte å ikke evakuere naboene

Operasjonsleder Trond Volden beskriver gjenstanden som en «røranordning med ledninger».

– Det tyder på at den kan inneholde eksplosiver. Vi har sendt bilder av gjenstanden til eksperter på sprengstoff. De sier gjenstanden ikke utgjør noen fare der den ligger. Derfor har vi valgt å ikke evakuere naboene i leilighetskomplekset.

– Vi har hatt vakthold på stedet i hele natt. Bombegruppa er ventet å komme fram til Steinkjer like før klokka 13 søndag.

Nabo Jørn Dyrkorn er oppgitt over forholdene i den kommunale boligen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nabo er oppgitt over hva slags folk kommunen bosetter i leiligheten

Nabo Jørn Dyrkoren har ikke sett noe spesielt fra nattens hendelse. Likevel føler han seg utrygg.

– Selv om situasjonen er under kontroll, så opplever vi dette som utrygt. Det er åtte boenheter her, og vi er mange som blir berørt av en sånn sak.

Nattens hendelse er ikke den eneste episoden som har skaket opp nabolaget.

– De siste sju-åtte åra har vi hatt mange dramatiske hendelser her, sier Dyrkoren. Det gjelder både overdoser, brann, branntilløp og slåssing i hagen over narkopenger. En gang slo en fyr seg gjennom døra til en annen nabo med øks slik at de måtte flykte fra hjemmet sitt.

Han sier trivselen i nabolaget påvirkes av hvem kommunen plasserer i den kommunale leiligheten.

– Vi har hatt folk som har gått i hagene våre og tatt med seg leker og andre ting. De som har småbarn her opplever dette som utrygt. Jeg er skeptisk til at de bosetter folk med store rusproblemer i nabolaget vårt.