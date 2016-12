Mistanke om voldtekt svekket

Meldinga om mulig voldtekt kom til politiet i natt.

Kvinnen i begynnelsen av tjueårene er ikke formelt avhørt ennå, og opplysningene om mulig voldtekt baserer seg på meldinger fra folk rundt henne, sier leder av krimvakta, Berit Wibe Hilmarsen.

Berit Wibe Hilmarsen, leder av krimvakta, politiet i Trondheim Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Privat fest

Kvinnen deltok på en fest for studenter ved et privat forsamlingslokale i Trondheim. Det var opplysninger fra andre festdeltagere som førte til at hun ble kjørt til voldtektsmottaket ved St.Olavs hospital.

- Vi har ikke fått bekreftelse derfra som tyder på at hun er blitt voldtatt, sier Hilmarsen.

Politiet vil likevel ikke konkludere før det antatte offeret er avhørt.