Misbrukte hunder seksuelt – dømt til 16 måneder i fengsel

Onsdag ble mannen dømt til ett år og fire måneder ubetinget fengsel.

Det er den strengeste dommen en nordmann har fått for seksuelle overgrep mot dyr. At overgrepene har skjedd over ti år, mener retten er skjerpende.

Retten finnes det også skjerpende at overgrep er begått mot hunder som siktede har påtatt seg å passe for andre hundeeiere. I disse tilfellene skal mannen ha stilt hunder til disposisjon så andre kunne forgripe seg mot dem.

15 dager i varetekt trekkes fra dommen. I tillegg blir en harddisk inndratt.

Mannen var siktet for tre punkter i dyrevelferdsloven, og for å ha oppbevart overgrepsbilder av barn. Saken gikk som en tilståelsessak mandag.

Gitt uttrykk for at han tar den straff han får

Mannen har fått forkynt dommen, men det er ennå uvisst om han godtar den.

Forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen sier han har fått gått gjennom dommen kun i korte trekk med sin klient.

De vil ta stilling til hvordan de skal forholde seg til dommen etter å ha fått lest den i detalj i løpet av torsdag.

Ifølge forsvareren har ikke mannen reagert i stor grad på dommen.

– Han har også tidligere og i retten gitt uttrykk for at han tar den straff han får for det han har gjort galt, sier Hjulstad Nilsen.

Dommen på 16 måneder var aktors påstand i saken.

Hjulstad Nilsen mener dommen ligger i et område som framstår som riktig, men påpeker samtidig at påstanden fra deres side var noe lavere.

– Men når jeg ikke har fått lest dommen i detalj, er det vanskelig å si hvorfor man har landet på det som var påtalemyndighetes påstand og ikke det som var påstand på vegne av tiltalte.

FORSVARER: Erlend Hjulstad Nilsen skal i løpet av torsdagen gå grundig gjennom dommen med sin klient. Da vil de ta stilling til om de skal godta eller anke dommen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Gir et tydelig signal

For kort tid siden ble en mann i Nedre Romerike tingrett dømt til fem måneder i fengsel. Dette blir en andre saken som ender med fengselsdom.

– Vi er fornøyd med utfallet. Vi mener at det er en riktig dom, sier aktor Amund Sand.

Siden det nesten ikke finnes lignende saker i Norge har det vært en utfordring finne riktig påstand til ønsket dom.

Sand mener dommen gir et viktig signal.

– Det er jo ikke et type lovbrudd man frykter det ville blitt mye av uten en streng reaksjon. Men verdien er at man nok en gang får et tydelig signal fra domstolene om at overgrep mot dyr tas på alvor.

I tillegg til dommen har Mattilsynet bestemt at mannen aldri får eie pattedyr igjen.

RIKTIG DOM: Aktor Amund Sand mener dommen mot mannen er riktig. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Tennes seksuelt av hunder

– Det begynte med at jeg ble interessert i kjønnsorganet på hannhundene. Det er en fascinerende konstruksjon, sa mannen i retten mandag.

Hundene har blant annet blitt penetrert. I tillegg har de blitt tvunget til å utføre seksuelle handlinger på mannen. Sexleketøy ble også brukt.

– Det er vel det at man blir seksuelt tent, sa han i retten.

Overgrepene skjedde fra 2010 til 2020. Mannen hadde også interesse for hunder før den tid. Seksuelle overgrep mot dyr ble først ulovlig i 2010.

– Interessen har jeg hatt i 20 år. Det er ikke noe som har kommet over natta.

Mannen var lei seg for overgrepene mot tispene, men mente at hannhundene ikke led som følge av overgrepene.

I tiden etter siktelsen har også mannen hatt voldsalarm på grunn av trusler. Han har vært i jobb fram til nå.