Minutter etter at mannen slapp ut for sykkeltyveri, slo han til igjen

Det gikk ikke mange minuttene fra han ble sluppet ut fra arresten tirsdag morgen, før han ble pågrepet igjen.

Det opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Han fikk seg noen timer her. Da han slapp ut, gikk han rett over gata til et hotell og stjal en ny sykkel. Men han kom seg ikke veldig langt. Han gikk på trynet på Blomsterbrua, så det var relativt enkelt for oss å pågripe ham igjen, sier Kimo.

Tatt på fersken

I 02-tiden natt til tirsdag ble den samme mannen pågrepet for å ha stjålet en sykkel på Lademoen i Trondheim. Det var en beboer i området som varslet politiet.

– Vi rykket ut og pågrep ham. Slik var det også nå den siste gangen: Det var publikum som tipset oss om at han hadde stjålet en sykkel fra hotellet, sier operasjonsleder Kimo, som er kjent for å legge ut Twitter-meldinger i diktform:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Var han slukøret da han ble tatt med inn igjen?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett eller snakket med ham. Jeg vet heller ikke hva han har forklart. Men det er ikke mye vits å nekte, for å si det sånn. Han ble tatt på fersken ved begge anledningene, sier Kimo.

– Det er veldig bra at folk følger med og tipser oss, legger operasjonslederen til.

Mannen er en såkalt kjenning av politiet.

– Han har stjålet sykler før han her, sier Kimo.