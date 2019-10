Stadig flere ønsker å legge sine døde i fellesgraver

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys.

Man betaler inn et engangsbeløp, som vanligvis er langt mindre enn det du må ut med for et gravsted med eget gravminne og betalt gravstell i 20 år.

En undersøkelse Kirkens arbeidsgiverorganisasjon har gjennomført på oppdrag fra kulturdepartementet, viste at 32 prosent av alle landets kommuner har en eller flere minnelunder. Syv prosent av disse har plass til både kister og urner.

Gravferdsforskriften ble endret i 2012 og fikk da egne bestemmelser for navnete minnelunder. Endringen åpnet for at kommunene selv kunne beslutte å etablere en eller flere minnelunder.

I en anonym minnelund vil det ikke være anledning til å sette opp navn og data og anonym graver kan heller ikke festes etter fredningstidens utløp. Dette finnes allerede flere steder i Telemark, deriblant på Eidanger kirkegård i Porsgrunn.

Kilde: Norsk forening for gravplasskultur og Åse Skrøvset, rådgiver for gravplassaker i Den norske kirke