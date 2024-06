Mindretalsbyrådet tar over makta i Trondheim: – Verst mogeleg start

Finansbyråden går av før han hadde begynt.

Dei krangla om eigen plattform på grunn av eit skogområde.

Byrådet er i mindretal.

– Dette er verst mogeleg start for det som blir eit mindretalsbyråd i Trondheim.

Det seier politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen til NRK i politisk kvarter.

– Folk var usikker på om byrådet kom til å bli danna. No kjem dei til å bli det, men usemja rundt areal lev vidare, legg Sandvik til.

Kaos rundt bystyret før dei har begynt

Finansbyråden måtte gå av og blei erstatta av Kjetil Reinskou.

Og usemja innad i Høgre har skapt usikkerheit rundt samarbeidet mellom partia i det nye byrådet.

Det handla om arealplanen til kommunen og vern eller utbygging i Tillermarka, eit skogområde i Trondheim.

Men byrådet er i mindretal og klarer ikkje få fleirtal for arealplanen i bystyret. No vel dei å utsette dette til etter sommaren.

– Me har ikkje kome i mål med ein heilskapleg avtale som har fleirtalet i bystyret. Det har kome mange innspel frå aktørar heilt fram til i dag, seier gruppeleiar Berit Tiller i Høgre til NRK.

– Målet er å få ei betre behandling og ei korrekt behandling, legg ho til.

– Sentrum-Høgre er ikkje styringsdyktig

Opposisjonen reagerer kraftig på at styringspartia no vil utsette saka om arealplanen til kommunen.

– Dei greier ikkje å sikre seg fleirtal i bystyret for dei viktige og store sakene, seier Mona Berger i SV til NRK.

Ho meiner dette har vore eit problem sidan partia tok over makta etter kommunevalet i haust.

– Sidan sentrum-Høgre tok over styringa har me sett at dei rett og slett ikkje er styringsdyktig.

– Det var rett og slett ikkje realitetsorientert då dei sat seg saman og laga plattforma, seier Mona Berger om byrådet i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Berger meiner dei forskjellige partia sine mål i sentrum-høgre er motstridande og ikkje harmonerer.

– Det er det me ser no. Det å greie å skaffe 3000 dekar næringsareal er frykteleg vanskeleg utan å bygge ned dyrka mark, myr, viktige skogområde som Tillermarka.

– Kaos er også ein god ting

Det er ikkje berre i Trondheim det har storma rundt byrådet og politikken deira.

Same veke som Ferhat Güven gjekk av som finansbyråd i Trondheim, måtte også finansbyråden i Bergen gå av.

– Kanskje vil parlamentarisme verke som meir kaotisk, men i realiteten får ein meir debatt om viktige saker. Og det er også ein god ting.

Det seier politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Margrete Tjeldflåt. Ho har følgt byrådet i Bergen gjennom mange år med bybane-kaos. Og dersom politikarane i byrådet ikkje gjer som dei seier, blir dei haldne til ansvar.

– Det er eit fleirtal i bystyret som kan felle byrådet viss dei ikkje gjer det dei seier. Det er det ultimate riset bak spegelen.

– Ein del av parlamentarismen er jo at politikarane sit med det endelege ansvaret. Og dermed blir alle usemjer og alle prosessar på ein måte meir synleg, seier Gerd Margrete Tjeldflåt i BT. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Kommuneparlamentarisme Ekspander/minimer faktaboks Per dags dato har tre kommunar parlamentarisme: Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo innførte kommunal parlamentarisme allereie i 1986. Bergen innførte parlamentarisme i 2000 og Tromsø i 2011. Tromsø gjekk tilbake til formannskapsmodellen 1. juli 2016. Trondheim innfører parlamentarisme 13. juni 2024. På fylkesnivå har fleire fylke hatt parlamentarisme, nokre har det framleis. I 1999 blei Nordland den første fylkeskommunen som innførte parlamentarisme. I 2003 følgde Troms, Nord-Trøndelag og Hedmark fylkeskommunar etter. Då Trøndelag slo seg saman til eit fylke i 2017 innførte ein formannskapsmodell for det nye storfylket. I 2020 slo Troms og Finnmark seg saman og heldt fram med parlamentarismen. Frå 1. januar 2024 er Finnmark og Troms reetablert etter formannskapsmodellen. I 2020 vedtok Stortinget ei ny kommunelov som gjorde det vanskelegare å innføre parlamentarismen. I 2022 sa Vestland fylke nei til å innføre parlamentarismen. Då Viken blei oppløyst 1. januar 2024 er Akershus parlamentarisk, medan Buskerud og Østfold følger formannskapsmodellen. Då Hedemark slo seg saman med Oppland og danna Innlandet fylke blei formannskapsmodellen styringsform. I 2023 vedtok Nordland å greie ut formannskapsmodell på nytt.

Mindretalsbyråd

Det historiske byrådet er i mindretal i bystyret og må forhandle med andre parti for å få gjennom sakene sine.

Men byrådsleiar Kristian Dahlberg Hauge er sikker på at dei skal få til gode samarbeid med dei andre partia.

– Me er veldig klar over at me er eit mindretalsbyråd. Det betyr at me må hente støtte frå ulike parti i bystyret. Og den jobben bidreg berre til at me får meir politisk diskusjon og gode politiske prosessar i bystyret.

Då byrådet blei presentert tidlegare i år. Sidan den gong er finansbyråd Ferhat Güven (person nr. 2 frå høgre) erstatta av Kjetil Reinskou. Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

Og i bystyret har byrådet samarbeidspartia Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti.

– Det samarbeidet skal me forvalte godt og så skal me har ein god dialog med andre parti.

Byrådsleiaren er optimistisk og klar for å leie Trondheim inn i den nye politiske styringsforma.

– Det skal vere kortare veg for å gjennomføre det me seier her enn det har vore tidlegare. Er det noko den nye modellen skal kjenneteiknast av så er det gjennomføringskraft, seier Dahlberg Hauge.