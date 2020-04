Vil unngå store folkesamlinger – jegere slipper oppskyting til storviltprøven

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kravet til jegere er at de hvert år må gjennomføre og bestå en skyteprøve for å kunne jakte storvilt med rifle.

I år vil alle som tok oppskytingen på storvilt i 2019 automatisk få videreført dette til 2020, på grunn av smittevernrestriksjoner.

– Vi ser at flere av skytebanene trolig må har redusert aktivitet. Det gjør at det vil være utfordrende å gjennomføre de ordinære skyteprøvene innenfor de anbefalingene som er gitt, sier Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, til NRK.

Nye jegere må fortsatt skyte opp

Ved å fjerne kravet for jegerne som gjennomførte skyteprøve i fjor, vil det bli bedre kapasitet for andre på skytebanen.

Nye jegere som skal jakte for første gang og jegere som ikke hadde skyteprøve i fjor må fortsatt ta skyteprøven på vanlig måte for å kunne jakte til høsten.

– Vi forventer at flere skytebaner vil ha åpent og ha aktivitet, men da innenfor de smittevernereglene som til enhver tid gjelder, sier Vangen til NRK.

Han oppfordrer også jegerne som ikke tar årets skyteprøve til å møte opp på skytebanene i den grad det er mulig utover sommeren og høsten.

– Jegerne er selv ansvarlige for å kontrollere at våpnene er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes. Det forutsetter vi at jegerne gjør også i år.

Vil miste store deler av inntektene

Miljødirektoratet er klar over at tiltaket vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange lokale jeger- og fiskerforeninger og skytterlag.

For Nidaros skytterlag i Trondheim betyr det at de mister store deler av inntektene sine, sier leder Knut Hornnes.

– Det er et begrenset antall som er førstegangsjegere og som ikke skjøt i fjor, så vi kommer til å miste mesteparten av inntektene. Et rått overslag er ca. 400.000, sier han.

Inne på standplass er det trangt, og med aktivitet der er det vanskelig å overholde smittevernreglene. Derfor vet ikke Hornnes om de får til oppskyting i det hele tatt.

Mindre skytetrening er dessuten veldig uheldig for jegerne, mener han.

– Hvis du ikke får trent og ikke får sjekket innskyting på våpenet, så kan jo det medføre mer skadeskyting, sier Hornnes.

UHELDIG: At jegere slipper å skyte opp på nytt i år er uheldig både for jegerne selv og for de lokale jeger- og skytterlagene, mener Knut Hornnes er leder i Nidaros skytterlag. Foto: Privat

NJFF: – En løsning vi synes er smidig

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sier deres lokalforeninger også vil merke de økonomiske konsekvensene, men i varierende grad.

Nå ber de jegerne følge med på de lokale jeger- og skytterforeningenes åpningstider, samt helsemyndighetenes retningslinjer, for å se hvordan de kan få så mye skytetrening som mulig under de gjeldende smittevernreglene.

– Smitteverntiltakene trumfer dette, og Miljødirektoratet legger opp til en tillitsbasert løsning som vi synes er veldig smidig, sier Håvard Skjerstad Andersen, kommunikasjonssjef i NJFF.