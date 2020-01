Mike Jensen forlater Rosenborg etter sju år i klubben

– Det er egentlig vanskelig å forstå at jeg skal forlate Rosenborg. Det er mange følelser i sving, forteller den populære kapteinen til RBK.no.

Dansken forlater klubben etter 291 spilte kamper og 51 scorede mål.

Vemodig

– Jeg er stolt av tiden min i Rosenborg. Trondheim har vært min hjemby i sju år. Begge mine barn er «trøndere». Det er vemodig å dra, sier han til RBKs hjemmeside.

Den danske midtbanespilleren kom til Rosenborg fra Brøndby i 2013. Han har vunnet fire seriegull og tre cupmesterskap for Rosenborg.

I 2015 tok han The Double med Rosenborg. Samtidig ble han kåret til årets spiller av Niso. Året etter ble han utnevnt til kaptein og vant begge de norske titlene det første året med bindet på armen.

Den kypriotiske klubben han nå har meldt overgang til ledes av tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

GULLFUNN: – Mike Jensen er et gullfunn for ethvert lag og vil bli sterkt savnet i Rosenborg. Det sier Espen Viken, talsmann for Kjernen. Foto: Bent Lindsetmo

Vil bli savnet

Blant medlemmene i Rosenborgs supporteklubb Kjernen vil Mike Jensen bli savnet.

– Mike holder på å bli en legende hos oss, men når han nå ønsker å forlate klubben så støtter vi han i det.

Det sier Espen Viken, talsmann for Kjernen.

– Mike har betydd utrolig mye. Han har et engasjement og et trøkk som få andre spillere har. Han er et gullfunn for ethvert lag.

I følge Viken har Mike Jensen nydt stor tillit, og vært en foregangsmann på banen.

– Jeg ser at kontrakten med Apoel ikke er så lang, så om han ønsker å komme tilbake til Rosenborg er han velkommen, sier Viken.

TAKKER: Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, takker Mike Jensen for innsatsen i klubben og ønsker han lykke til i Apoel. Foto: Kari Sørbø / NRK

Takker for innsatsen

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug ønsker Mike Jensen lykke til med nye utfordringer på Kypros.

– Mike har vært en sentral person i Rosenborg både på og utenfor banen i sju år. Han har lagt ned en fantastisk innsats for klubben og vi ønsker han lykke til i Apoel. Jeg vil på vegne av hele klubben takke han for innsatsen, sier Moe Dyrhaug til RBK.no.