Midtre Gauldal mister hjørnesteinsbedriften: – Vi er fortsatt i sjokk

– Vi hadde et håp om at vi var de som lå først i løypa, men så er vi de første som blir hekta av. Det er jeg veldig skuffet over, sier Moen til NRK.

Norsk Kylling kom i dag med en pressemelding hvor de informerte om at de flytter produksjonen fra Midtre Gauldal. De går dermed videre med de to andre alternativene til hvor den nye kyllingfabrikken skal ligge, enten i Orkdal eller Malvik.

For høye kostnader

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken, sier at grunnen er at kostnadene er for høye og risikoelementene for mange i Midtre Gauldal.

– Vi skulle gjerne bygd den nye fabrikken der. Vi har hatt en meget godt samarbeid med kommunen, og med ordføreren i spissen for det hele, men det handler rett og slett om vurderingen av de konkrete tomtealternativene, sier Stokbakken.

Mener de har fått feil signaler

Ordføreren i Midtre Gauldal sier at de ikke har fått noen signaler på at kostnadsnivået var utenfor rammene Norsk Kylling har satt.

– De sier at vi har vist en fantastisk vilje og innsats til å finne løsning, men vi har fått veldig dårlige tilbakemeldinger rundt økonomien. Om dette er grunnlaget hadde vi sikkert kunnet sett mer på det økonomiske. Vi har trodd vi lå gått an, også på kostnadssiden, for det vart signalene som ble gitt oss, sier ordføreren.

Administrerende direktør i Norsk Kylling er derimot ikke enig i denne fremstillingen.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å få denne beskjeden, men vi mener at vi hele tiden har vært åpen rundt situasjonen. Det som blir sagt er nok litt løsrevet fra helheten, sier Stokbakken.

Må se fremover

Ordføreren forteller at de fortsatt er i en sjokktilstand etter beskjeden som kom i dag. Det vil merkes at hjørnesteinsbedriften med over 300 arbeidsplasser forsvinner.

– Det bringer oss ti år tilbake i tid, når vi ser på den store veksten som vi har bygd opp samfunnet vårt rundt. Nå må vi se etter nye vekstmuligheter, sier Moen.

Norsk Kylling har også varslet at de nå ønsker å satse tungt i kommunen med fokus på investering og utvikling av Hugaas Rugeri samt forsterkning/oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal kommune.

– Det er en form for plaster på såret, men det er jo en bedrift som allerede er her. I forhold til de andre satsingene som vi er nødt til å få i gang må vi i alle fall ha ti slike i den størrelsesordene for å kompensere med dette. Det sier litt om volumet dette går på, sier Moen.