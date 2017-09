I dag presenterte ordførerne i Verdal, Levanger og Stjørdal et nytt samarbeidsforum; Midt-Trøndelag regionråd.

– I forbindelse med fylkessammenslåinga snakkes det veldig mye om Trondheim og om Steinkjer. Det er vi lite tilfreds med, sier ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap).

–Vi mener at "landet mellom" fortjener å løftes fram. Vi mener vi kan bli en maktfaktor i Midt-Norge, og i en slik sammenheng blir dette samarbeidet riktig, sier Levanger-ordføreren.

Foreløpig er det Stjørdal, Levanger og Verdal som er med i det nye regionsamarbeidet. Det bor nesten 60.000 innbyggere i tre kommunene som dekker vel 3100 kvadratkilometer. Foto: Frank Almås / NRK

Ikke anti Trondheim

Og Svarva understreker at dette samarbeidet ikke er ment som motkraft til Trondheim.

– Vi er enige om at det er Trondheim som er motoren i det nye Trøndelag, og da er det viktig at vi er med å underbygger Trondheim sin posisjon i Norge. Samtidig vil vi løfte fram vår egen region.

Ønsker én kommune på Innherred før 2030

Og ordfører i Verdal, Bjørn Iversen (Ap) er for en gangs skyld helt enig med sin ordførerkollega fra Levanger.

– Vi vil ikke være en motkraft til Trondheim, men en medkraft. Vi vil bli bedre hvis Trondheim blir sterkere, sier Iversen

Tyngde

– På aksen mellom Trondheim og Steinkjer har vi den største konsentrasjonen av både folk og næringsliv utenfor selve Trondheim. Vi er et raskt voksende område, det er tyngde her og vi føler det må settes mer fokus på den tyngden, sier Bjørn Iversen.

Ti nye storkommuner i Trøndelag

– Vi har ikke klart å markedsføre denne regionen godt nok og vist hva vi har å by på. Så her ligger det et stort potensial, sier Levanger-ordfører Svarva.

– Det er heller ikke slik at dette er et eksklusivt samarbeid kun for oss tre som er her i dag. Vi er åpne for alle som ønsker å være med.

Et stort pressekorps ble med de tre ordførerne til toppen av Forbordsfjellet der de kunne skue utover sitt nye rike. Foto: Grete Thobroe / NRK

Steinkjer er ikke med

På spørsmål om hvorfor Steinkjer ikke er invitert med i samarbeidet, understreker Iversen at de tre som nå inngår et samarbeid ikke er imot Steinkjer.

– Men dette handler om å løfte fram et mellomrom som så langt har druknet i all debatt som har gått om det nye Trøndelagsfylket. Hvis Steinkjer melder seg og vil være med har vi ingenting imot det.

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), poengterer at utgangspunktet er å ta hele Trøndelag i bruk, og at man må anerkjenne de mulighetene som ligger i mellomrommet på aksen Trondheim–Steinkjer.

– Hvis Steinkjer også kan bli med på et slikt utgangspunkt, så er de hjertelig velkommen til å bli med i samarbeidet, sier Vigdenes.