Midt på natta kjørte bilistene seg fast – i ei skiløype

– Jeg ble skikkelig skuffet da jeg kom dit i dag. Etter 500 meter måtte jeg bare snu, jeg ville ikke ødelegge skiene mine, forteller en skigåer til NRK.

Kvinnen ønsker ikke å navngis, men forteller at sporene var ødelagte etter bilkjøringen, og at det var en del grus i løypa.

Klokken var 03.52 natt til tirsdag da politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag fikk melding om at to bilister hadde kjørt seg fast ved Vulusjøen i Levanger. Sjåførene selv forklarte at de skulle på fottur, og at de trodde parkeringen lå lengre inn.

– Jeg har ikke mer informasjon om saken enn dét, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen.

– Skikkelig nedtur

Bilene kjørte seg såpass fast at de måtte ha hjelp av bilberger for å komme seg løs.

Skigåeren NRK har pratet med forteller at hun ikke hadde fått med seg saken før hun tirsdag satte kursen for hovedparkeringsplassen på Vulusjøen.

– Da jeg kom fram så jeg med én gang at det var dårlig med spor. Jeg tenkte at det sikkert ville bli bedre etter hvert som jeg kom lengre inn i løypa. Det ble det ikke. Jeg ga meg som sagt etter rundt 500 meter, så jeg vet ikke hvordan det er videre innover.

– Mandag var det knallforhold i løypa. Det var skikkelig nedtur å komme dit i dag, sier hun.

Ikke første gang

Bente H. Sundsvik i Frol Idrettslag sier til NRK at det ikke er første gangen at biler ferdes innover skiløypene.

– Vi sliter en del med det, spesielt på høsten. Da er det en del hyttefolk som ønsker å kjøre helt inn til hyttene sine, og da kan det bli litt trøbbel. Det er synd hvis løypene er ødelagte nå – det er ikke mange stedene i Levanger man kan gå på ski nå, sier hun.

Sundsvik synes saken om bilistene som kjørte seg fast natt til tirsdag er merkelig, både med tanke på klokkeslettet, og at en raskt burde kunne oppfatte at man er på vei inn i ei skiløype.

– Det må være noe gærent med synet, sier hun.