I dag har Gunn Anita Europas høgaste straumpris

Men heilt avslappa er nok ikkje trønderane enno. På ettermiddagen var straumprisen i Trondheim faktisk den same som i Tyskland, og det er på ingen måte folk i denne delen av landet vann med.

I haust var til dømes spotprisen fire gonger høgare på Austlandet enn han var nord for Dovre. Men no har «søringsprisane» komme over fjellet og fått trønderane i straumparmodus.

Vaskar ikkje klede kvar dag

– Vi tenner stearinlys i staden for å slå på alt av lys. Vi vaskar ikkje klede kvar dag lenger. Oppvasken blir berre køyrd med full maskin, seier Gunn Anita Vennatrø frå Hegra i Stjørdal.

Ho er ein av dei som verkeleg har merka korleis prisstigninga på både straum og andre ting påverkar liva våre. Saman med henne bur tre barn på 16, 13 og 9 år.

Då blir straumsparing viktig for å få ned kostnadene. Men det må også sparast på andre område.

Seks sparetips Ekspandér faktaboks Sjekk innetemperaturen i huset. Still den to grader ned og du sparer ti prosent av energibruken din.

Ta korte dusjer.

Ha urbryter på ovnene i stedet for å ha et smarthussystem. Urbryteren gjør at du kan styre når kontakten gir fra seg strøm.

Bruk tørkestativ i stedet for tørketrommel.

Har du det tørt i huset kan du lufte innover, i stedet for utover. La døren stå åpen på badet etter du har brukt tørketrommel eller dusjet.

Det kan lønne seg å snakke med de eldre i familien, for å høre hvordan de gjorde det. De sløste ikke sånn vi gjør nå. Kilde: Energirådgiver Hans-Jacob Guldberg

– Vi tenkjer meir over kva vi kjøper. Om ungane treng klede så må vi tenkje litt meir over kva vi investerer i det, seier ho.

Det blir også ein del handling i femti prosent-disken på matvarebutikken.

– Det blir jo merka når renta går opp og matprisane fyk gjennom taket, når ein sit med åleine med huslån og tre ungar. På ei inntekt, seier Vennatrø.

Ved Grong skisenter har dei ikkje pengane til å køyre snøkanonane, og måtte stanse dei etter å ha produsert ein tredel av snøen dei skulle lage, ifølgje driftssjef Tor Jørgen Heggum. Foto: Randi Wilsgård / NRK

Stansar snøkanonane

Også andre stader får den skyhøge straumprisen konsekvensar. Ved alpinanlegget i Grong ligg snøen fint pakka ved skiheisen. Men lenger opp i lia er det framleis lite snø og ikkje eigna for skikøyring.

Då straumprisen gjekk til vêrs hadde ikkje driftsleiaren ved Grong skisenter noko anna val enn å stanse all snøproduksjon. Snøkanonane dreg 800 kilowatt straum i timen som svarer til 400 panelomnar. Og då blir det alt for kostbart.

– No har det vorte så ille at det ikkje går. Med straumprisar som er ti til 15 gonger høgare enn normalt, så er det ikkje lenger økonomisk forsvarleg å produsere snø, seier driftssjef Tor Jørgen Heggum.

Det blir mogleg å køyre litt ski i anlegget, men dei har berre fått produsert ein tredel av snøen dei treng å lage for å få til full drift. No kryssar driftsleiaren fingrane for at det skal komme natursnø i tida framover.

Prisane vil falle

Men det blir betre tider for både småbarnsmora i Hegra og driftssjefen i Grong. Og det blir det ganske raskt skal vi tru kraftanalytikar Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight.

– No er deit ekstreme prisar, det er det ingen tvil om. Men i Midt-Noreg fell dei raskt ned igjen når vi får normale temperaturar og vinden igjen kjem tilbake. Og det skjer faktisk allereie til helga, seier Lilleholt.

Ein firedel av straumen som blir produsert i Nord- og Midt-Noreg blir eksportert til Sverige og Europa. Dei høge prisane i dei områda smittar til Noreg, ifølgje kraftanalytikar Tor Reier Lilleholt. Foto: NRK

Hovudårsakene til den høge straumprisen er at det har vore iskaldt vêr og lite vind. Det påverkar produksjonen av straum ved vind- og vasskraftverka. Samtidig har Sverige hatt redusert kjernekraftproduksjon.

Det har ført til at mykje norsk straum er eksportert både dit og til andre land i Europa.

– Dette gjer at prisen blir kopla til prisane i dette området som er svær høge, og vi får prissmitte, ifølgje Lilleholt.

Billigast i Europa

Men både vêr, vind og kjernekraftsituasjonen i Sverige er i ferd med å endre seg, og situasjonen vil normaliserast. Ifølgje kraftanalytikaren forventar marknaden ein pris på tre kroner kilowatten i Sør-Noreg og ned mot ei krone i Midt-Noreg.

– Nord- og Midt-Noreg vil framleis vere dei stadene du får Europas billigaste straum. Dei vil framleis også ha ein lågare gjennomsnittpris på straumen enn i Sør-Noreg, fastslår Lilleholt.

Den høge prisen fører til at trønderane for første får nyte godt av straumstøtta. Den vil variere etter kor høgt forbruk du har.

Ein smart metode for å finne ut kor stor rekninga blir er ifølgje Lilleholt å gange kilowattimane du reknar med å bruke på ein månad med 2.50 kroner. Summen du då får vil bli det du maksimalt må betale, ifølgje kraftanalytikaren.