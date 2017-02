MGP: – Pynter gravidmagen som diskokule

Trioen In Fusion fra Trondheim er en av deltagerne i den norske MGP-finalen 11. mars. Nina Grødahl og Saima-Iren Mian skal sammen med den gravide venninnen Miriam fremføre låten «Nothing Ever Knocked Us Over»,

– Hvordan blir det å opptre i Ukraina dersom dere går videre, når du da er 7 måneder på vei?

– Jeg kommer til å være svær, men det skal gå fint. Nina foreslo at vi skal dekke den som en diskokule, ler Miriam.

– Her skal ingenting skjules, vi skal være stolte og vise frem babymagen, sier Nina og Saima.

Har trua på å gjøre det bra

Nina lever av musikken, og var den første som fikk spørsmål om å bli med i konkurransen. Hun ville ha med seg Miriam og Saima, og sammen dannet de gruppa In Fusion.

– Jeg så for meg at vi tre trøndere, som i tillegg er så forskjellige, ville funke bra sammen.

Jentene har god tro på at de vil gjøre det bra i konkurransen.

– Det er ikke vits å være negativ, vi må ha trua på oss selv, sier Saima.

Du trenger javascript for å se video.

Les også: In Fusion

En av de ti beste

Saima var med på Melodi Grand Prix i 2012, og forteller at det er det beste hun har vært med på.

– Det var kjempebra i 2012. Det som er større denne gangen er at det er i Oslo Spektrum og at det er finale. Det er sykt å tenke på at vi er et av de ti beste bidragene.

Jentene gleder seg til finalen, og håper de har trønderne med seg på laget.

– Vi har jævlig lyst å vinne, og håper at trøndere stemmer på oss. Trønderpower!