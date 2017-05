Menn siktet for drapsforsøk på hverandre i Tydal løslatt

Politiet opprettholder imidlertid siktelsen mot både skuddofferet i 60-årene og mannen i 50-årene. De to er siktet for drapsforsøk på hverandre.

Løslatt i dag

Politioverbetjent Annar Sparby i Trøndelag politidistrikt. Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Både han som ble sendt til sykehus med skuddskader og han som satt i politiarrest er formelt løslatt. Både forklaringene og de tekniske bevisene tilsier at man per i dag ikke har grunnlag for å si at det er fare for bevisforspillelse, sier politioverbetjent Annar Sparby i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Gjennom avhør av begge to har politiet fått flere detaljer om hva som skjedde mandag kveld. Totalt skal fire personer ha vært til stede i hytta.

Hentet gevær og kom tilbake

– Det har vært et lystig lag, hvor to parter har blitt uenige. Den ene av dem dro fra hytta, hentet et gevær, og kom tilbake. Da oppsto det en konflikt, sier politioverbetjenten.

De to skjøt mot hverandre med rifler, før mannen i 50-årene forsvant med snøscooter og ble funnet igjen sju timer senere og pågrepet uten dramatikk. Mannen i 60-årene ble fraktet til St. Olavs hospital, med mindre alvorlige skader enn først antatt, opplyser Sparby.

Politiet vurderer nå i hvilken grad de skal opprettholde siktelsene mot de to, og venter på svar fra analyser på åstedet, som nå er frigitt.