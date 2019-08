– Vi vet at halvparten av velgerne bestemmer seg for hva de skal stemme i løpet av valgkampen. Dette må vi utnytte. Vi må stå opp tidlig og legge oss sent.

Elin Marie Andreassen, Frps toppkandidat i den rødgrønne bastionen, er mer motivert enn stresset.

Dette på tross av at meningsmålingen slett ikke er godt nytt for Fremskrittspartiet i trønderhovedstaden.

Frykter et venstreradikalt bystyre

Målingen gjort av Respons analyse viser at Frp i Trondheim har en oppslutning på 6,1 prosent. En tilbakegang på 2,1 prosentpoeng siden maimålingen. Det er dessuten dårligere enn oppslutningen de fikk i kommunevalget i 2015.

I meningsmålingen er Rødt og Frp akkurat like populære i Trondheim.

– Det som er spesielt med denne målingen, er at Ap trekkes langt mot venstre. Hvis dette blir valgresultatet, får vi et langt mer venstreradikalt bystyre enn vi har i dag, sier Andreassen.

Partibarometer Trondheim Periode 12/8–15/8. 601 intervjuer. Feilmarginer fra 2–4 pp. Parti Endring +3,6 R 6,1 % +3,6 +5,1 SV 11,3 % +5,1 −13,8 AP 27,7 % −13,8 +4,0 SP 6,7 % +4,0 +1,5 MDG 9,2 % +1,5 −1,9 KRF 1,3 % −1,9 −0,6 V 4,9 % −0,6 +2,4 H 22,4 % +2,4 −0,3 FRP 6,1 % −0,3 +0,0 FNB 0,0 % +0,0 +0,2 Pp 3,7 % +0,2 −0,2 Andre 0,6 % −0,2 Kilde: Respons Analyse

Målingen er gjort for Adresseavisen, VG og NRK Trøndelag.

Høyre går frem

Høyre er mer i siget i Trondheim. Det ser ut til at de tar velgere fra Frp. Partiet, med Ingrid Skjøtskift i spissen, har gått frem 4,1 prosentpoeng siden mai.

– Dette viser at flere vil ha et skifte i Trondheim, fastslår ordførerkandidaten, som synes meningsmålingen gjør valgkampens innspurt veldig motiverende.

FREM: Høyre har 22,4 prosent oppslutning i meningsmålingen som ble offentliggjort søndag kveld. Ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift er fornøyd. Ved forrige valg i Trondheim fikk Høyre 20 prosent av stemmene. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Slike tall gjør det enklere å drive valgkamp. Nå er vi ute og prater med folk som ønsker et skifte i Trondheim. Det er fullt mulig å gjennomføre det.

Men å få et borgerlig flertall i bystyret skal bli alt annet enn enkelt for Skjøtskift og Høyre.

Ap stuper sammenlignet med forrige valg

Arbeiderpartiet går kraftig tilbake sammenlignet med kommunevalget i 2015.

Da fikk de 41,5 prosent av stemmene. I den ferske målingen har de 27,7 prosent.

Og siden målingen i mai går Ap tilbake hele 3,5 prosentpoeng.

Likevel er det fremdeles rødgrønt flertall i byen. Ap har derimot ikke flertall med Rødt og SV alene. De trenger Sp og MDG.

– Det er ikke selvsagt at disse partiene velger seg et rødgrønt samarbeid, sier Linda Bjørgan, politisk kommentator i NRK Trøndelag.

Trekkes mer mot venstresiden

Rødt, SV og MDG gjør det særdeles bedre nå enn i kommunevalget for fire år siden. Målingen viser altså tendensen vi har sett siden i vår: Velgerne drar Arbeiderpartiet mot venstre.

RØDERE: – Trondheim beveger seg i retning sterkere fellesskap og solidaritet, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap) etter å ha fått presentert siste meningsmåling. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Det er dårlig nytt for sentrumspartiene, som har vært med i Arbeiderpartiets storkoalisjon i Trondheim, sier Bjørgan.

Ordfører Rita Ottervik stiller til valg for sin femte periode. Hun er først og fremst glad for at det ikke er høyrevind i Trondheim.

– Vi må være tydelige til velgerne på at vi trenger et styringsdyktig Arbeiderparti. Jeg tror de som er opptatt av at Ap skal styre nå sitter litt på gjerdet og venter på oss. Vi må overbevise dem om hvor viktig det er at de går og stemmer, sier Ottervik.