Mener tiltalte kvalte mann til døde

– Han er overraska over å bli tiltalt for forsettlig drap. Han mener jo dødsfallet skjedde i nødverge, sier mannens forsvarer Jon Reidar Aae.

Det var søndag kveld at det ble kjent at Riksadvokaten tok ut tiltalte for forsettlig drap mot mannen. Han hadde fram til da vært sikta for grov kroppsskade med døden til følge.

Hevder nødverge

Advokat Jon Reidar Aae skal forsvare den tiltalte mannen i slutten av 30-årene når saken skal opp i Fosen tingrett i slutten av mars. Foto: Joar Elgåen

Det var 10 oktober i fjor at politiet rykka ut til en bolig i Botngård i Bjugn kommune. Der fant de en 38 år gammel mann kritisk skadd etter en slåsskamp med en kompis. Mannen døde senere av skadene han pådro seg.

– Min klient sier han ble angrepet av avdøde med en kniv og at det oppstod et basketak som endte med at kompisen segna om og senere døde, sier Aae.

Tiltalte hevder han stoppa angrepet fra kompisen på en sånn måte at han falt bakover og slo hodet.

Han hevder det hele skjedde i nødverge og nekter for å ha gjort noe straffbart.

Surstoffmangel

Politiet mener derimot tiltaltes forklaring ikke stemmer overens med dødsårsaken.

Obduksjonsrapporten viser at avdøde døde som følge av surstoffmangel. Statsadvokat Kaja Strandjord, skriver i tiltalen at han omkom som følge av press mot halsen eller et kraftig slag mot halsen.

Saken skal opp i Fosen tingrett 20. mars. Det er satt av fem dager til saken.