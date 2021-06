Kommentatorer mener Hareides pride-utspill kan påvirke framtida i Rosenborg

– Jeg tror dette er en trøblete sak for Rosenborg, sier sportskommentator i Adressavisen, Birger Løfaldli.

Kontrakten til RBK-trener Åge Hareide skal reforhandles innen 1. juli.

Om fotballklubben på noen som helst måte skulle være i tvil om de vil fortsette samarbeidet, mener Løfaldli at hans pride-uttalelser kan være utslagsgivende.

– De er midt i en prosess der de skal vurdere om de skal forlenge kontrakten med Hareide. Jeg tror dette kan spille inn i en sånn sak.

Det skapte stor oppstandelse da Hareide torsdag kalte pride for propaganda og sa at slike markeringer ikke har noe i fotballen å gjøre.

Hareides uttalelse kom i kjølvannet av Uefas nei til å lyse opp fotballarenaen i München i regnbuefarger – en vurdering Hareide var enig i.

I tråd med Uefas begrunnelse, mener Hareide at idretten ikke skal være en arena for politiske markeringer.

Hareide beklaget senere ordbruken, og Rosenborg tok i en pressemelding avstand fra uttalelsen og presiserte at klubben støtter pride.

Løfaldli kaller klubbledelsens grep for oppsiktsvekkende.

– Om det ikke allerede har skjedd, tror jeg nok ledelsen vil ta en grundig prat med ham.

MÅ REDEGJØRE: Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, mener Åge Hareide må forklare bedre hva hans ståsted er i LHBT-spørsmål. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Skadelig for omdømmet

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror ikke Rosenborg kommer til å avslutte samarbeidet med Hareide med det første.

– Samtidig er det ikke sånn i 2021 at en klubb som vil være ledende i Norge, kan leve for lenge med en trener som uttrykker seg så på tvers av det man må kalle tidsånden og et ønske om å vise respekt og solidaritet, sier han.

Ifølge både Løfaldli og Saltvedt er Hareides uttalelse skadelig for omdømmet til både treneren og klubben, selv om han beklaget.

Et kjapt Twitter-søk tyder også på at det var mange som ikke lot seg overbevise av Hareides beklagelse, men heller syntes det var en pinlig affære da han forsøkte å presisere hva han mente i Dagsnytt 18 torsdag kveld.

Åge Hareide uttalte seg om pride-utspillet i Dagsnytt 18 torsdag. Du trenger javascript for å se video. Åge Hareide uttalte seg om pride-utspillet i Dagsnytt 18 torsdag.

Spesielt med tanke på at en uttalelse fra 2004 ble dratt fram, da Hareide også hadde uttrykt seg klønete rundt LHBT-tematikk.

Skjermdump fra Twitter, 25.06.2021 kl. 09.19. Skjermdump fra Twitter, 25.06.2021 kl. 09.32. Skjermdump fra Twitter, 25.06.2021 kl. 09.22.

Ikke klok på hva Hareide mener

Det Hareide ifølge ham selv ønsket med uttalelsene, var å løfte debatten om hvordan idretten skal forholde seg til bevegelser som pride.

– For meg var det meningen å ta en diskusjon om hva fotballen skal brukes til. Nå virker det som jeg er på jakt etter å støte noen, sa han.

Løfaldli i Adresseavisen mener Hareide ikke klarte å redegjøre godt nok for hva han egentlig mener i saken.

– Beklagelsen var grei nok, men jeg er fortsatt ikke helt klok på hva han mener. Han trenger å legge dette fram på en mer grundig måte, sier kommentatoren.

– Det har Rosenborg-supporterne godt av å få høre. Så blir det opp til klubbledelsen å vurdere om det rimer med det de mener.

– Trygge på Åges verdier

Styreleder i RBK, Ivar Koteng, sier de har full tillit til Hareide. Han kommer ikke til å få sparken som følge av uttalelsen.

– Vi er ganske trygge på Åge sine verdier og holdninger, men vi skjønte fort at dette kom litt skjevt ut, sier han.

Utover å forsøke å avvæpne uttalelsen i media torsdag kveld, kommer klubben i utgangspunktet ikke til å ta videre grep.

– Annet enn kanskje å evaluere på mandagen hvordan dette gikk, og ta en prat om at vi må være litt flinkere og mer presise på hvordan vi uttaler oss, sier Koteng.

– Det er klart det ikke er heldig for klubben når det kommer ut sånn, for folk leser jo overskrifter. Men som klubb vet vi hva vi står for. Vi støtter pride og mener at fotball kan være en fin arena for å bidra til likeverd og menneskerettigheter. Det må vi kanskje være flinkere til å formidle framover.

Ikke realistisk

Jan Petter Saltvedt håper både Hareide og klubben tar lærdom, og klarer å trekke noe positivt ut av hele situasjonen.

– Det fine er jo at dette skaper en veldig stor grad av oppmerksomhet rundt denne typen temaer og nyanser i holdninger, sier han.

Løfaldli mener det ikke er realistisk at fotballen og idretten for øvrig skal være fri for politikk, slik Hareide antydet.

– I en ideell verden kunne det ha vært en fin tanke. Men vi lever i en verden hvor vi har nasjoner som Kina og Qatar, som bruker idretten veldig bevisst. Da er markeringer som dette, der demokratiske nasjoner får gi sine synspunkter, veldig viktig, sier Løfaldli.

– Bør troppe opp i regnbuefarger

Saltvedt mener fotballen trenger å ta et oppgjør med hvilke holdninger den utstråler, og at Hareide må vise at han mente det da han beklaget.

– Det er en bakke å skulle kjempe seg opp, men Hareide har tidligere vist at han hever seg i motgang, sier Saltvedt.

Kommentatoren mener det hadde tatt seg veldig godt ut om treneren tropper opp i regnbuefarger når Rosenborg skal spille mot Lillestrøm på Åråsen fredag kveld.

– Det skylder han seg selv, Rosenborg og norsk fotball. Så må folk være rause nok til å gi ham en sjanse til å vise at han står for noe annet enn det han sa.