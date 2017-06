Mener gårdsbarn har bedre helse

Når Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag starter til høsten skal de forske på sammenhengen mellom biologiske mangfold hos både bønder og nordtrøndere fra mer tettbygde strøk.

De skal blant annet finne ut av om det gir helseeffekter å være bonde eller å bo på gård.

– Det er studier som har vist at barn som har vokst opp på gård er mindre utsatt for allergi og mindre utsatt for astma, og dette er selvfølgelig noe vi vil etterprøve, sier Kristian Hveem, daglig leder ved HUNT biobank.

Skal finne årsaken

Daglig leder ved HUNT biobank, Kristian Hveem, skal finne ut hvorfor det viser seg at bønder og barn som har vokst opp på gård har bedre helse. Foto: Eivind Aabakken / NRK

For å finne ut av hvorfor det er sånn er forskerne avhengig av biologiske prøver både fra folk og dyr.

– Vi skal samle inn spytt- og avføringsprøver, og så ønsker vi å se om vi kan samle inn en god del avføringsprøver også fra dyr i tillegg til de vanlige blodprøvene og helsedata som vi ellers henter inn, sier Hveem.

Forskerne skal studere mikrofloraen mennesker har med seg utenpå kroppen eller i kroppens hulrom og hva det har å si for mennesker og for god folkehelse.

– Lovende

Leder legerådet i Norges Astma- og Allergiforbund, Sverre Steinsvåg, mener immunforsvaret blir sterkere hos gårdsbarn. Foto: Håkon Eliassen / NRK

En av studiene på området ble publisert i fjor og viste at den typen støv man finner på gårder øker mengden av et protein som beskytter mot allergi og astma.

Sverre Steinsvåg leder legerådet i Norges Astma- og Allergiforbund. Han synes denne forskningen høres lovende ut.

– Barn som vokser opp på gårdsbruk utsettes i større grad for bakterier som tar immunsystemet i en ikke-allergisk retning, mens barn som vokser opp i bymiljø blir eksponert for stoffer som gjør dem mer disponert for astma og allergi, sier han.