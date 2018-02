Mener dyrevelferd handler om mer enn bare rase

Denne uka lanserte Rema 1000 at de bytter kyllingrase og at i løpet av året vil samtlige 14 millioner kyllinger være av typen Hubbard, som er en mer saktevoksende type enn Ross 308 som er den vanligste i Norge.

Dyrevernalliansen som i denne saken har vært rådgiver for matvarekjeden mener Ross 308 vokser for raskt og at Hubbard har en sunnere kroppsbygning.

– Det er fortsatt store utfordringer i forhold til dyrenes plass, inneklima og belysning i kyllingproduksjonen. Men å endre rase er et viktig skritt på vei til å få en bedre kyllingproduksjon i Norge, mener Juli Grell som er vitenskapelig rådgiver for Dyrevernalliansen.

Ingen planer om å bytte rase

De to andre store aktørene i den norske kyllingmarkedet er Nortura som har merkevaren Prior og Den stolte hane som er hovedleverandør til Coop.

– Vil Nortura gjøre som Norsk Kylling og Rema og nå endre kyllingrase?

Nortura har ikke planer om å endre kyllingrase. Eskil Pedersen er assisterende kommunikasjonsdirektør hos Nortura. Foto: Erik Buraas / STUDIO B13, Erik Buraas / STUDIO B13

– Vi er selvfølgelig opptatt av dyrevelferd og norsk kylling har stor tillit blant forbrukerne og vi skal stå for god dyrevelferd, men mener at det handler om mer enn bare rase. Det handler om genetikk, men det handler også om godt dyrehold og vi innfører nå trivselstiltak i alle våre kyllinghus for å sikre enda bedre dyrevelferd i framtiden, sier Eskil Pedersen som er assisterende kommunikasjonsdirektør hos Nortura.

Slike trivselstiltak er for eksempel klatrestativ, strøbad og hakkeblokker som skal stimulere til aktivitet og lek. Disse tiltakene innfører også Remas produsent Norsk Kylling, og den siste store produsenten Den stolte hane innførte ifølge Nationen slike tiltak allerede i fjor.

Nortura har omtrent en tredjedel av det norske kyllingmarkedet. I sortimentet har de også saktevoksende raser, men hovedproduksjon er av typen Ross 308.

– Vi er opptatt av å tilby de produktene som forbrukerne og handelen ønsker, men vi har svært god dyrevelferd i kyllingproduksjonen i Norge i dag og når vi innfører trivselstiltak som vi har sett har god effekt så bidrar vi til å løfte standarden for dyrevelferden ytterligere, sier Pedersen.

11 dager gamle Hubbardkyllinger i fjøset i Melhus. Dyrevernalliansen mener denne har en mer naturlig kroppsbygning enn arten Ross 308. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Ingen kobling mellom ny kylling og dyrevelferd

Administrerende direktør for Den stolte hane er intervjuet av Nationen og mener deres produksjon av Ross-kyllingen fungerer bra:

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen til Norsk Kylling, Ross fungerer utmerket hos oss. Et rasebytte er ikke synonymt med bedre dyrevelferd. Det handler om dyrenes trivsel og å dekke deres behov, sier Strømmen til avisa.

Den stolte hane er hovedleverandør av kylling til Coop hvor Ulrika Thommesen er sortimentssjef. Hun opplyser at få kyllinger dør i produksjonen, og at høy dødelighet hadde betydd dårlig økonomi. Hun synes likevel det er interessant at Norsk Kylling og Rema 1000 bytter rase.

– Hvis de får suksess med sitt bytte av rase, vil vi selvsagt se på det, forteller Thommessen.

– Vi og våre produsenter vurderer kontinuerlig hvilke kyllingraser som brukes, legger hun til.