Mener betalingspraksis på sykehus er ulovlig

– Vi har fått flere henvendelser om at pasienter ikke lenger kan betale kontant på sykehus. Det er nå kun kort og faktura som er betalingsmulighetene, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Flere sykehus sender nå faktura eller tar betaling med kort etter sykehusbesøket ifølge Forbrukerrådet. Dette reagerer Forbrukerrådet sterkt på, da det er mange som ikke kan betale med kort, og disse får da høyere regninger når fakturagebyrene blir inkludert.

– Dette rammer de eldre og asylsøkere som ikke kan opprette en nettbasert betalingsmulighet. Det blir feil at de betaler ekstra for en faktura, når de ikke har noen andre muligheter, sier Vie.

Rammer de syke

Dette rammer hardest de som besøker sykehuset oftest, for eksempel pasienter med kronisk sykdom som ofte trenger behandling, da hyppige besøk på sykehuset vil skape store ekstrautgifter.

Fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie. Foto: Forbrukerrådet

Fakturagebyret ligger på cirka 55 kroner, og dette vil da bli et betydelig beløp etter flere besøk. Forbrukerrådet mener dette er ulovlig.

– Loven gir en føring på at man skal kunne betale kontant hos betalingsmottakeren, og da må det ikke være sånn at man ikke har en kontantmulighet på sykehuset, og at man må betale et fakturagebyr i tillegg til kostnaden for besøket, sier Vie.

– Dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke lar seg gjøre å ha en kasse for kontantbetaling, må sykehusene gi pasientene muligheten til å betale på en kostnadsfri måte, for eksempel ved å gi ut en faktura uten gebyrer, forteller Vie i en pressemelding fra Forbrukerrådet.

Oppfordrer til kortbruk

På sykehusene i Levanger og Namsos har de fortsatt mulighet til å betale kontant innenfor sykehusenes åpningstider. Der tar de og kort og sender ut faktura om man ikke vil betale mens man er der.

– Vi tar fortsatt kontanter på sykehusene i Nord-Trøndelag, men vi oppfordrer pasienter til å bruke kort, da dette er arbeidsbesparende, sier avdelingsleder ved sykehuset i Levanger, Liv Karin Kolaas.

Også her har man muligheten til å få en faktura med seg for å betale.

– Sykehusene her har og mulighet til å gi en faktura, men med dette kommer det et gebyr. Så vi oppfordrer alle til å bruke kort, sier Kolaas.